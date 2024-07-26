Киев избежал банкротства, но налоги для украинцев придётся поднять, как уже сделал Путин

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Украинскому правительству не нужно объявлять дефолт. Киеву спишут 37% долга или более $8 млрд. Но экономист Института Окленда Фредерик Муссо отмечает, что Украина всё равно остаётся третьей страной в мире по величине долга перед МВФ. В комментарии Berliner Zeitung он указывает, что Киев будет вынужден и дальше идти на «структурные реформы» с болезненными последствиями для населения, например, на повышение налогов.



AP

Киев после месяцев переговоров с кредиторами смог избежать дефолта. Инвестировавшие в украинские долговые обязательства фонды Amundi, Blackrock, Fidelity и Pimco согласились сделать Украине «скидку в размере 37%» от исходной суммы креди́та — $23,3 млрд. «В результате кредиторы недополучают $8,67 млрд», — пишет Berliner Zeitung. Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил также, что благодаря соглашению по снижению процента и продлению сроков за следующие три года Киев сэкономит $11,4 млрд.

Экономисты, изучающие влияние государственных долгов на развитие экономики, однако отмечают, что сделка оказалось «сравнительно скромной». Фредерик Муссо из Института Окленда (США) сравнивает соглашение «с каплей на раскалённом камне», так как «даже с этим соглашением Украина остаётся экономикой с третьей по величине задолженностью перед МВФ». В комментарии для берлинского издания он указывает, что $8,67 млрд — это «мелочь» по сравнению с совокупным долгом в $143 млрд.

Хотя через соглашение украинское правительство избежало банкротства, «но для населения это что угодно, но не хорошая новость», — продолжает Муссо. Он указывает, что такие соглашения всегда сопровождаются требованиями «структурной перестройки, которая включает в себя множество дорогостоящих мер для украинцев». Среди очевидных мер Муссо называет сокращение субсидий на газ и электроэнергию для населения, пенсионную реформу, приватизацию аграрных земель и государственных предприятий.

В этот раз в это список добавится и повышение налогов для населения, «как будто потери важных общественных благ и систем социального обеспечения было недостаточно», — комментирует Муссо. Ситуация для населения «катастрофична». Berliner Zeitung напоминает, что Украине не удалось достичь своей цели на переговорах, вместо скидки в 60%, которой требовал Киев, кредиторы согласились лишь на 37%. Кредиторы обосновали своё согласие на скидку для Украины тем, что рассчитывают «иметь возможность способствовать будущему восстановлению страны на благо украинского народа».