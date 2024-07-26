В Минздраве объяснили, что женщины живут дольше

По данным Министерства здравоохранения РФ, женщины во всем мире составляют большинство среди долгожителей. В РФ представительницы прекрасного пола живут в среднем на десять лет дольше мужчин, достигая возраста 78,7 лет.

Согласно данным, представленным заместителем министра здравоохранения РФ Евгенией Котовой, число долгожителей в мире неуклонно растет, и женщины среди них преобладают.

Одной из причин более короткой продолжительности жизни мужчин является их склонность к вредным привычкам. Потребление алкоголя и табакокурение среди мужчин почти в три раза выше, чем среди женщин. Кроме того, представители сильного пола чаще склонны к рискованному поведению и реже проходят профилактические осмотры и диспансеризацию.

Еще одним важным фактором является более слабая мотивация к здоровому образу жизни у мужчин. В целом, женщины более ориентированы на заботу о своем здоровье и предпринимают активные шаги для его поддержания.