«Это не школьная олимпиада» – Томас Бах объяснил допуск к соревнованиям спортсмена, отсидевшего за растление малолетних

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию с участием в Олимпийских играх нидерландского волейболиста Стивена Ван де Вельда, который ранее отбыл срок за совершение полового акта с 12-летней девочкой.

Глава МОК призвал прессу не заострять внимание на этом факте, так как из-за всеобщего внимания спортсмен из Нидерландов чувствует себя некомфортно и критика может негативно сказаться на его выступлении. По мнению Баха, Ван де Вельд уже понёс заслуженное наказание и приехал на Олимпиаду, чтобы стать примером для детей всего мира.

– Вся эта история слишком раздута и весьма преувеличена. Я не хочу обсуждать подробности его личной жизни. Важно помнить о том, что мы все одна большая олимпийская семья. Спорт должен сближать, а не разобщать людей, какими бы они не были. В конце концов это не школьная олимпиада по математике, здесь нет двенадцатилетних спортсменок! Больше не хочу дискутировать на эту тему, – заявил спортивный чиновник.

Тем не менее правоохранительные органы Франции не рекомендуют спортсменкам из стран Азии покидать свои дома в олимпийской деревне после 22:00. Именно в это время и до 04:00 Ван де Вельду разрешено совершать прогулки. Полицейские специально сделали такой режим для нидерландца, так как в это время суток никто не сможет увидеть бывшего насильника на улице. С учетом всех принятых мер безопасности французские полицейские считают, что вероятность рецидива у Ван де Вельда составляет не более 10 процентов.

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