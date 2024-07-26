 

Втянутая в скандал Долина “заложила” дом за долги

26.07.2024, 9:27, Разное
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Певица Лариса Долина, несмотря на то, что находится на пенсии, до сих пор плодотворно трудится и нередко выходит на сцену. Но недавно в базе частных кредиторов оказалась подмосковная дача артистки в Протасовке. Якобы Долина занимала 50 млн рублей под залог этого дома. Причина – юбилейный тур певицы, на который нужны деньги.

Представитель Ларисы Александровны прояснил ситуацию. Дело в том, что певица оказалась втянута в уголовное дело и не сама заложила дом за долги. Это за нее сделали мошенники. Некрасивая история, где попытались запятнать имя знаменитости, на самом деле является многоступенчатой комбинацией преступной группы.

На протяжении нескольких дней Лариса Александровна получала запросы от микрофинансовых организаций по предоставлению кредитов. Но на самом деле артистка не нуждается в деньгах, а ее имя используется в корыстных целях, чтобы подступиться к финансовым ресурсам звезды.

Представитель исполнительницы хита “Погода в доме” готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы пресечь деятельность преступников и восстановить репутацию Долиной.

В следующем году певица действительно задумала провести юбилейный тур, но он не требует финансовых кредитов. Информацию о концерте мошенники взяли из открытого доступа и воспользовались этим, чтобы извлечь выводы.


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