 

Уролог-андролог предупредил об опасных последствиях сидячей работы для мужчин

26.07.2024, 9:18, Разное
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Уролог-андролог Антон Одегнал предупреждает об опасных последствиях сидячей работы для мужчин. Длительное пребывание в положении сидя нарушает кровообращение и вызывает застой крови в органах малого таза, в том числе в предстательной железе.

С течением времени такой застой может привести к развитию воспалений, инфекций и простатита. Варикоцеле, вызванное варикозным расширением вен, также часто встречается среди мужчин с сидячим образом жизни.

Кроме того, сидячий образ жизни – один из факторов риска развития аденомы простаты, которая может быть предвестником рака простаты. Застой крови и лимфы, а также недостаток кислорода в предстательной железе, вызванные длительным сидением, способствуют развитию аденомы.

Важно помнить, что мужчины, занятые работой, требующей длительного сидения, подвергаются повышенному риску развития проблем с мочеполовой системой. Необходимо регулярно вставать, ходить и выполнять упражнения для улучшения кровообращения.


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