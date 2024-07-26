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26.07.2024, 6:05, Новости дня
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Стало известно, как россияне будут отдыхать в новогодние праздники. Министерство труда представило свои предложения, которые вскоре будут рассмотрены.

Так, в следующем году для жителей нашей страны заготовлено целых 11 дней новогодних каникул. Праздновать главный день года россияне начнут еще в конце этого – 29 декабря. На работу, скорее всего, придется выйти 9 января. Так что это вполне можно считать мини-отпуском и отправиться куда-то отдыхать. Тем более что туристических предложений в этот период не меньше, чем в летний сезон.

В феврале нас ждут два дня отдыха, и в марте соответственно также. А из-за того что мужской и женский день выпадают на выходные, россиянам добавили еще по одному дню в мае и июне соответственно.

Если праздничный календарь будет принят, то первая череда майских пройдет с 1 по 4 мая – целых 4 дня, вторая, посвященная Дню Победы, не меньше – с 8 по 11 мая.

В честь Дня России планируется не работать с 12 по 15 июня, а в ноябре со 2 по 4.

Если все предложения будут приняты, то в следующем году россиян ждет больше дней отдыха, чем в нынешнем. Такая расстановка сил вполне способна помочь жителям нашей страны продуктивно трудиться, чередуя дни отдыха с рабочими дня и рационально используя это время.


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