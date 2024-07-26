Focus – Олаф Шольц — это «немецкий Байден», он также распугивает избирателей демонизируя противников

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Политические карьеры Олафа Шольца и Джо Байдена идут по одной траектории и катятся к закату, считает колумнист Focus Габор Штайнгарт. Оба политика больше неспособны завоевать доверия избирателей. Штайнгарт отмечает, как и Байден, Шольц сделал ошибочную ставку на то, что сможет победить, если будет демонизировать противника, как «угрозу справа». Но в реальности людей больше беспокоит экономическая ситуация, а не политический ярлык.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Джо Байден и Олаф Шольц находятся под политическим давлением. По словам Габора Штайнгарта, оба политика находятся на пути вниз. В то время как Байден уже потерял популярность, Шольц и его СДПГ только находятся «на том же пути». Оба политика различаются по характеру и карьерному пути, но одинаково отталкивают избирателей.

ГАБОР ШТАЙНГАРТ, политический обозреватель Focus: Точно так же, как с Джо Байденом в последнее время невозможно ничего не добиться, так и с канцлером Германии, нельзя ожидать победы на федеральных выборах 2025 года.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Обоим политикам не удалось завоевать доверие граждан в период кризиса. Но Олаф Шольц борется не с умственными проблемами, как Байден, а с политическими вызовами. Его память работает, но его политический стиль — нет. Штайнгарт подчёркивает:



ГАБОР ШТАЙНГАРТ: Он не теряет нить повествования, но проигрывает каждые выборы.



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: В Гессене СДПГ получила лишь 15% голосов, а на выборах в Европарламент – 13,9%, это худший результат на выборах, в которых участия принимала вся страна. На предстоящих земельных выборах в Саксонии и Тюрингии, по прогнозам, СДПГ должна получить только 7%, а в Бранденбурге – 19%. Партия также теряет членов; в декабре 2023 года в СДПГ насчитывалось 365 190 членов, тогда как в 1998 году при Герхарде Шрёдере их было более 750 000.



Шольц никогда не вызывал той эйфории, которую Байден вызвал против Трампа во время президентских выборов 2020 года. Тогда за Байдена проголосовало более 81 миллиона американцев. Другая проблема для Шольца — «борьба с правыми». Штайнгард объясняет, что притеснение АдГ, как и демонизация Трампа, принесло пользу не Шольцу, а скорее оппоненту. Большинство немцев боятся экономического спада больше, чем захвата власти Бьёрном Хёке*.

ГАБОР ШТАЙНГАРТ: Шольц, Клингбайль** и генеральный секретарь СДПГ Кюнерт поставили не на ту лошадь. «Борьба против правых», даже если она на короткое время сопровождалась крупными демонстрациями — это хромая кляча в гонке за общественной поддержкой.

Дата публикации 25 июля 2024 года.

* Бьёрн Хёке — один из политических лидеров АдГ, глава тюрингского отделения партии, в Германии обвиняется в ультраправом радикализме (прим. ИноТВ).



** Ларс Клингбайль — сопредседатель СДПГ с декабря 2021 года (прим. ИноТВ).