 

Папа бы гордился: что стало с единственной родной дочерью покойного Абдулова

26.07.2024, 0:30, Новости дня
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Дочь знаменитого актера Александра Абдулова Евгения сильно удивила всех участников приемной комиссии ВГИКа и смогла поступить на бюджет с низкими баллами по ЕГЭ.

Во время школьного экзамена девушка не смогла показать блестящие результаты и получила всего 66 баллов по русскому языку и немного больше по литературе – 78. Казалось бы мечты о хорошем учебном заведении можно отпустить, но положение будущей студентки спас творческий конкурс. Здесь наследница Абдулова проявила себя во всей красе и, обогнав других абитуриентов, заработала 100 баллов. Оба последующих тура, где нужно было написать очерк и продемонстрировать знания в разных областях: культуры, кино, литературы, Евгения Абдулова также прошла вполне успешно, на 95 баллов каждый.

Теперь Женя будет учиться на курсе “Режиссура кино и телевидения” в мастерской народного артиста, режиссера Владимира Хотиненко. Несмотря на то, что у нее уже опыт в киносъемках, она давно мечтала стать режиссером, о чем неоднократно заявляла в интервью журналистам.

Напомним, дочь Александра Абдулова в конце 2023 года появилась в фильме “Баба Мороз и тайна нового года”. Тогда актерская игра молодой артистки получили хорошие отзывы кинокритиков. Кроме того, девушка тщательно готовилась к поступлению в престижный вуз — занималась в киностудии, снимала короткометражные и документальные фильмы.


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