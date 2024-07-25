Так худеют профессиональные спортсмены: что такое вертикальная диета и как она работает

Вертикальная диета – это революционный подход к похудению, особенно популярный среди профессиональных спортсменов. Она отличается от традиционных методов ограничения калорийности или исключения определенных групп продуктов и фокусируется на сбалансированном сочетании макроэлементов. Это позволяет терять вес, сохраняя мышечную массу и высокий уровень физической активности.

Основная идея диеты

Эта диета разработана известным бодибилдером Стэном Эффердингом и представляет собой эффективный метод снижения веса. Основная ее идея заключается в ограничении разнообразия продуктов при одновременном стремлении к улучшению усвоения питательных веществ.

Мэри Сабат, дипломированный диетолог-нутрициолог, говорит: “Вертикальная диета предназначена для спортсменов, которые занимаются интенсивными физическими тренировками. Она направлена на то, чтобы помочь им получать достаточное количество полезных веществ в легкоусвояемой форме. В ней исключаются все обработанные продукты. Это диета не подходит для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, страдающих диабетом и другими заболеваниям. Она создана специально для спортсменов, тренирующихся каждый день”.

Принципы вертикальной диеты

В этой диете основное внимание уделяется нежирному мясу, овощам и рису. Эти продукты обеспечивают необходимое количество белка, который важен для восстановления и наращивания мышечной массы.

Основной упор делается на продукты, которые легко перевариваются, чтобы минимизировать нагрузку на пищеварительную систему и повысить усвоение питательных веществ.

Плюсы плана питания

Этот способ снижения веса обладает рядом преимуществ:

Один из ключевых факторов успешного похудения – это хороший обмен веществ. Высококачественные источники белка, которые составляют основу вертикальной диеты, способствуют стимуляции метаболизма, что ведет к эффективному сжиганию калорий даже в состоянии покоя. Рис и некоторые овощи, входящие в вертикальную диету, – источники сложных углеводов, которые медленно усваиваются. Это помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови и уменьшает желание перекусывать в течение дня вредными продуктами, содержащими много калорий. Правильное сочетание питательных веществ помогает не только сжигать жир, но и сохранять мышечную массу. Это важно для спортсменов, ведь потеря мышц негативно сказывается на спортивных показателях. Вертикальная диета допускает наличие индивидуальных предпочтений: каждый спортсмен может добавлять те продукты, которые ему нравятся, тем самым переставая рассматривать ее как ограничение.

Новый подход к питанию, набирающий популярность среди профессиональных спортсменов и любителей здорового образа жизни, обещает не только снижение веса, но и улучшение работоспособности, повышение уровня энергии и улучшение общего состояния здоровья.

Два основных продукта

Похудеть, следуя плану питания Эффердинга, легко – достаточно добавить в свой рацион порции:

Белого риса, в 100 г которого содержится 130 ккал и 28,6 г углеводов. Красного мяса, которому отдается предпочтение из-за плотности питательных веществ, концентрации белка, омега-3 жирных кислот, витамина В12, ниацина (витамина B3), цинка и железа, способствующих росту мышц.

Тем не менее невозможно удовлетворить потребности в питательных микроэлементах исключительно с помощью риса и мяса.

Разрешенные продукты

Итак, какие же еще продукты можно употреблять при вертикальной диете? Стэн Эффердинг в книге, в которой описывает свой план питания, называет следующие:

Злаки – булгур, гречка, кукуруза, овес, просо и киноа. Белки – лосось, курица, говядина и яйца. Фрукты – апельсины, клюква, виноград, дыня, грейпфрут и клубника. Овощи с низким содержанием углеводов – шпинат, морковь, сельдерей, болгарский перец и огурцы. Бобовые – размоченный горох. Масла и жиры – оливковое масло первого отжима, сливочное и кокосовое масло, масло авокадо и орехи. Семена чиа, тыквы и подсолнечника, льняное семя. Обезжиренный йогурт, цельное молоко и сыр. Костный и куриный бульон, йодированная поваренная соль.

Эти продукты легко усваиваются и не перегружают желудок.

Продукты, которых следует избегать

Стэн Эффердинг не рекомендует употреблять продукты с высокой степенью переработки и те, которые долго усваиваются.

Следует избегать:

Коричневый рис, сухие завтраки, мюсли, макароны, хлеб и пшеничную муку. Чечевицу без замачивания, сою, арахис, фасоль. Растительные масла высокой степени переработки – кукурузное, соевое и сафлоровое. Белый и красный лук, чеснок, лук-шалот. Брокколи, спаржу, цветную, брюссельскую и белокочанную капусту. Конфеты, газировку, выпечку, энергетики и хлебобулочные изделия. Кофе. Сосиски, салями и бекон. Йогурт с ароматизаторами и жирные сливки.

При составлении плана питания для вертикальной диеты необходимо тщательно проанализировать все продукты для достижения эффективных результатов.

Минусы вертикальной диеты

Как и у каждой диеты, у этой тоже есть свои недостатки. Минусы плана питания, разработанного Эффердингом:

Вертикальная диета ограничивает потребление продуктов, богатых клетчаткой, что может привести к запорам, проблемам с пищеварением и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаток продуктов, богатых пребиотиками, важных для укрепления иммунитета и профилактики ожирения, негативно сказывается на здоровье кишечника. Однообразие рациона и ограничение целых групп продуктов повышает риск дефицита витаминов, минералов и других важных нутриентов (пищевых веществ). Не подходит для вегетарианцев и веганов, поскольку в диете акцент делается на красное мясо. Это несбалансированная система питания, поэтому она может быть опасна для здоровья в долгосрочной перспективе.

Помните: перед началом любой диеты, особенно ограничительной, необходимо проконсультироваться с врачом.

Заключение

Вертикальная диета – эффективный инструмент для снижения веса у спортсменов. Однако, учитывая потенциальные риски и ограничения, она не должна применяться без консультации с профессионалом.

Индивидуальный подход и тщательное планирование – ключевые факторы успеха в любом питании, особенно в спортивной сфере.