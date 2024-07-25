Мнение: Почему капитализм быстрее коммунизма, рациональность материальных достижений и польза от видеоигр

1. Блогер keleg указывает одну из причин, по которым капитализм работает, а социализм – нет (ссылка):



Рисковать чужой собственностью — дело потенциально подсудное. Развитие, как любое изменение это риск.

Отсюда следует простейший вывод — при общественной собственности на средства производства развитие в общем случае будет медленнее, чем при частной, где предприниматель может рисковать своим капиталом гораздо свободнее.

В самом деле, коллеги, вспомним хотя бы Королёва. Когда инженер ставит смелый эксперимент при капитализме, он рискует или потерять деньги, если это его собственная компания, или получить выговор от начальства, если он наёмный работник. При социализме неудачный эксперимент вполне мог обернуться расстрелом, уголовным сроком или окончанием карьеры.

2. В Школе Капитализма я рассказываю, почему с рациональной точки зрения материальные достижения не имеют смысла. Цитирую из поста (ссылка):



…Материальные достижения часто оказываются бессмысленными.

Цель заработать миллиард рублей хороша, и можно придумать массу аргументов, подкрепляющих эту цель:

— чтобы обеспечить себе хорошую пенсию,

— чтобы заниматься интересными делами,

— чтобы дать хороший старт детям,

…и так далее, и тому подобное, вплоть до «чтобы принести пользу стране». Однако если включить сократический метод, начав раз за разом честно отвечать на вопрос «зачем», в итоге выяснится, что вся огромная конструкция из главной цели и из оправданий для этой цели висит в пустоте. Обеспеченная пенсия, к примеру, ничем не лучше панковского «живи ярко, умри молодым», а идея передавать свои гены в будущие поколения не более осмысленна, чем идея царапать гвоздём своё имя на стенах домов…

3. Ксения Лабовкина пишет в комментариях на Дзене (ссылка):

Играла когда-то много в ПВ – это фэнтезийная ММОРПГ. Жалею ли я об этом времени? Нифига! Было весело, отличная компания в клане, общались, собирались в реале. У меня подруга замуж так вышла, начали встречаться в игре и уже вот 15 лет вместе. Знаете, что мне игра дала?

А. Дисциплина. Если ты опоздал на какое-то клановое или мировое мероприятие, то тебя никто не ждёт, ты пропускаешь что-то нужное для развития твоего персонажа. А если ты в топклане, то несколько опозданий и вылетаешь из него.

Б. Ответственность и опыт руководства. Я вот например поняла, что мой потолок – более или менее управлять группой до 6 человек. Зато могу и не боюсь.

В. Уважение к возрасту. К любому. Адекватным и интересным может быть человек как в 15 лет, так и в 70 в равной степени. Когда ты не видишь кто по ту сторону экрана, а оцениваешь слова и поступки.

Г. Общение. Дружишь, встречаешься, общаешься с очень разными людьми со всех уголков нашей необъятной. Люди почему-то не воспринимают разговоры по интернету, как что-то стоящее, но это глупо. Дружба и любовь вполне переходят в реал, неоднократно такое видела. В игре человек раскрывается, не маскирует свою сущность и ты видишь именно личность со всеми тараканами в голове. Внешность же обманчива.

Д. Думать. Либо ты просчитываешь прокачку и обмундирование своего персонажа (билд) сильно заранее и не запарываешь перса, либо качаешься как хочется, но потом не обижайся, что тебя все бьют, включая монстров. А чтобы всё исправить, надо или много времени или много денег потратить.

Е. Командная работа. Практически всё корейские или китайские игры на неё заточены. Одиночке выжить и прокачаться сложно.

Наверняка не всё перечислила, но это вот на вскидку набросала из своего опыта.

PS. А ещё игра не дала мне в своё время рехнуться, когда бабушка с дедушкой слегли и надо было 2 года ухаживать и работать одновременно. А в клане у нас была девушка в декрете, так же говорила.