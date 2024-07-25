 

Беспредельная наглость вывела из себя Яну Рудковскую: Терпеть не могу!

25.07.2024, 22:15, Новости дня
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В своем телеграм-канале Яна Рудковская пожаловалась на журналистов, которые публиковали ее контент на своих ресурсах без уточнения авторства. Сначала продюсер посчитала нужным предупредить о недопустимости таких ситуаций, но когда снова столкнулась с нарушением, решила действовать в правовом поле. Супруга Евгения Плющенко подключила к делу юристов, которые добились блокировки аккаунта издания в популярной соцсети.

“Я всегда за справедливость, но терпеть не могу беспредельную наглость”, – написала Рудковская, дав понять, что это вывело ее из себя.

Яна пригрозила журналистам блокировкой их сайта, где, по ее словам, опубликована масса материалов, содержащих непроверенную информацию, в том числе про ее семью. Продюсер призналась, что ее обижает, когда журналисты используют контент без разрешения вместо того, чтобы работать по совести — искать, писать, созидать. “Мелкое воровство – тоже воровство”, – считает жена Плющенко.

Ранее Яна Рудковская отправила за решетку предавшего ее мужчину. Продюсер добилась, чтобы обманщик провел в местах не только отдаленных больше восьми лет. Подробнее об этом рассказывали “Дни.ру”.


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