Мнение: Дембельский аккорд Нетаньяху

В мире вчера было очередное значимое событие – Биби Нетаньяху, премьер Израиля, выступал перед Конгрессом США, где, в частности, призывал Америку вместе с ним сплотиться против Ирана (думаю, что уже поэтому по РусТВ об этом визите вообще ничего не упоминали).

Интересно, что посещение Конгресса прошло у Биби явно не совсем по плану – он там налетел на практически демарш со стороны… демократов, то есть на сегодня – правящей партии! Около половины всех «демократов»-конгрессменов попросту не пришли в зал. В общем, довольно занятный вышел афронт. Добро б протестовали оппозиционные на сегодня республиканцы – им, как говорится, по штату положено. Но нет – респы как раз были все в сборе и даже аплодировали.

В дело даже не преминул влезть со своим ценным мнением Илон Маск: он в собственной сети Х уже взял и прямо обвинил Демпартию США не много не мало, как в антисемитизме. Причины «антисемитизма», впрочем, давно известны – в США недовольны тем, что Израиль затягивает боевые действия и вообще явно собрался «воевать до победного конца», обретя в этом неожиданное сходство с Россией Путина; в обоих случаях сам черт не разберет, что под «победным концом» имеется в виду и есть ли он вообще, этот конец.

При этом настроения такого вот «антисемитизма» в США еще можно считать приглушенными – если сравнивать с аналогичными в Европе, где дела для Израиля складываются последнее время совсем кисло. Поэтому рывок Нетаньяху «на ковер» в Вашингтон – это уж точно не визит триумфатора, а в лучшем случае – дело вынужденное, еще одна попытка переломить хреново складывающуюся ситуацию и не потерять самого важного покровителя в мире. Хотя даже при этом Нетатьяху, очевидно, не теряет надежду обштопать всех – то есть не только заручиться поддержкой США, но и, несмотря ни на что, все равно ПРОДОЛЖИТЬ утюжить палестинцев в злосчастном секторе Газа. По принципу «Все умрут, а я останусь» (в случае с Байденом Биби явно почти достиг успеха).

На мой взгляд, если отвлечься от сиюминутной суеты, Израиль под руководством своего бессменного в последние десятилетия вождя переживает, возможно, самое крупное и позорное поражение в своей истории. И именно потому, что этот его лидер, Нетаньяху, пересидевший на посту все сроки, действительно под конец вообразил себя не партбоссом, а «отцом нации», и решил отметить свой уход как подобает – исторически, масштабно. Не мелкую суету «деревню туда, деревню сюда», а СДЕЛАТЬ реально ПО-БОЛЬШОМУ, так, чтобы мир содрогнулся, а в Израиле чтоб потом даже внуки и правнуки прославляли его в веках. Может быть, в основе его решения лежало отчаяние – то есть за столько во главе этого крохотного государства он много-много раз побился головой об разные стены и понял, что «законным образом» ничего существенно улучшить в Израиле не удастся никак, а скорее – все для него закончится самым печальным образом.

Требуется, мол, что-то экстраординарное. Или, как еще оно называется, НЕМЫСЛИМОЕ.

А также – невозможное. Невыносимое. Страшное. Но, типа – «потомки нас простят, потому что иначе было нельзя»… и прочая темная жуть в этом духе. Почему так не хочется что-то вообще говорить об Израиле в последние полгода? Потому что во всем, что там устроили, есть реально что-то сатанинское.

О чем я? Да, естественно, о том вопросе, на который до сих пор – демонстративно – так и нет никакого ответа. О «трагедии 7 октября». До сих пор никто внятно даже не попытался объяснить – а как вообще 40-километровая Стена, обошедшаяся в 0,8 млрд. долларов, со всеми мыслимыми и немыслимыми системами слежения и предотвращения «прорыва», с камерами и автоматическими пулеметами – оказалась так легко прорвана? И зачем вообще Израиль так трепетно эту Стену сооружал, если ее, как выяснилось, просто снесли бульдозерами, и несколько тысяч «тапочников» просто спокойно растеклись по территории?

И самое главное: а как вообще так вышло, что ни армия, ни полиция Израиля чуть ли не СУТКИ вообще никак не реагировали на вторжение?! При том, что ВЕСЬ Израиль ведь – крохотный. И одновременно – дико милитаризованный. Он весь – размером с Подмосковье. На территории плоской, как стол. И «тапочники» спокойно резали там местных, как свиней?? И просто угоняли остальных, как кочевники тысячу лет назад, в полон?

Думаю, что это была ЖЕРТВА. Жертва сознательная. «Чтобы злее были». Но не только. Все было дьявольски продумано, и «прорыв» на территорию с последующей гекатомбой (тысяча!) жертв должна была дать двойной эффект. Главный – вызвать в мире сначала шок, а потом – общую ненависть к жителям Газы, что, в свою очередь, должно было дать правительству Израиля карт-бланш на… очистку Газы. Просто – на очистку Газы от населения. Поскольку стало, типа, ясно – в «одной берлоге» израильтяне и палестинцы не уживутся, Газа, как та «квашня» – непременно обгонит Израиль по населению, затопит его и переварит.

Но ведь просто всех выгнать оттуда – негуманно, да и незаконно, этого, мол, никогда не позволит «мировое сообщество». У Израиля (смотрим с позиции Нетаньяху) – какой-то тупик: терпеть, пока растет «палестинский гнойник» – нельзя, это безнадежно; взывать к «мировому сообществу» – бесполезно, оно всегда на стороне арабов, как «более обездоленных»; но и действовать самим, силой – тоже нельзя, поскольку Израиль все-таки мал и слаб, а США не впишутся в такое стремное дело, как геноцид… во всяком случае, как думал Нетаньяху, «просто так».

И они – это моя гипотеза – решили действовать «не просто так». А принести – не много не мало – Искупительную Жертву. Из своих же. Погибнет тысяча – но «зато» весь Израиль сможет вздохнуть свободно следующие сто лет… Таков был, видимо, план. Патриотизм. Истинный патриот почему-то всегда считает, что главное достоинство патриота – готовность «замарать руки» ради Высокой Цели.

Возможно, эта свихнувшаяся шайка даже надеялась, что им удастся таким образом создать некий образ «Холокоста-2», вызвать во всем мире ВТОРУЮ волну сочувствия к евреям после Второй Мировой. Мне даже кажется, что до сих пор многие из них удивлены и обижены, причем в глобальном масштабе: как так? Почему нет этой волны сочувствия?! Неужели так оказался силен антисемитизм?? Неужели все так очерствели и не увидели жутких, леденящих кровь кадров с расправами, пытками и изнасилованиями 7 октября??

Что ж – прошло уже 9 месяцев. Как бы ни упорствовал Израиль – похоже, можно уже сказать, что НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО. И уже не выйдет. Сатанинский план, как бы «хорошо» он не был подготовлен, не сработал. Просто уничтожить Газу не удалось и уже не удастся, что автоматически означает – никуда не денется и ХАМАС. И одно из, наверно, главных препятствий, которое помешало – неожиданно чрезвычайно мощное и даже враждебное отношение той самой «мировой общественности», и прежде всего – Европы.

Черт знает, почему, но мы видим удивительное: развернуть мировое общественное мнение на свою сторону Израилю не удалось. Идея «Второго Холокоста» не взошла. Израиль воспринимается именно в «общественности» как агрессор – хотя он-то как раз хотел от этой клейма уйти, не остановившись даже перед немыслимым.

В Советской армии было такое понятие – «дембельский аккорд». Во многих частях негласно было заведено, что боец перед демобилизацией должен был сделать для родной части в сообществе таких же дембелей что-то совсем выдающееся – например, построить аккордно свинарник. Закончил – всё, на свободу с чистой совестью свободен! Нетаньяху тоже хотел дать свой «дембельский» – всем аккордам аккорд.

И потерпел крах.