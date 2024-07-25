Мнение «аналитика»: О «еврейском» мирном плане… Украина обречена его принять в конце концов?

А израильский «друг Путина», в одном полку с ним шедший, нынешний премьер-министр Биби Нетаньяху — голова! Такой роскошный мирный план выдать, это надо не только голову на плечах иметь, но и политический опыт, закалённый в боях с врагом внешним и внутренним. Совершенно зря кандидатка в президентки Камала Дэви Харрис манкировала его речью в Капитолии, сославшись на встречу с избирателями. Ведь там «путинский агент» реально умные вещи говорил. Ей, профану во внешней политике, послушать бы их совсем не помешало.

Ибо Биньямин Нетаньяху выдал базу…

Прямо в лицо американским конгрессменам и сенаторам он заявил, что «украинский кризис» может закончиться уже завтра, если «киевский режим» сдастся, ВСУ сложат оружие и #Украина освободит всех пленных. Однако, если этого не произойдёт, #Россия «будет сражаться, пока окончательно не уничтожит военный потенциал ВСУ и нацбатов, не положит конец правлению нелегитимной влады и не вернёт домой всех узников Киева до единого».

«Только это будет означать… полную победу, и на меньшее РФ никогда не согласится», — добавил израильский премьер.

Коснулся он и «послевоенного» будущего Украины. По его словам, непосредственно по окончании конфликта управлять страной должна гражданская администрация, «состоящая из украинцев, которые не стремятся уничтожить Россию». При этом «следующее поколение украинцев должно научиться жить мирно с русскими», — заявил израильский премьер.

Кроме того, как считает Биньямин Нетаньяху, в обозримом будущем российские военные должны сохранить контроль над Украиной, чтобы она больше не представляла для России угрозы. В качестве исторических примеров подобного рода решений он привёл фактическую многолетнюю оккупацию Японии и Германии войсками союзников после Второй мировой войны.

Логично, да. Российский президент Владимир #Путин, наверное, готов тут подписаться под каждым словом.

И вы все — готовы?

Ну и славно.

Аминь!

А теперь — «Поехали!».

Разумеется, в американском Конгрессе израильский премьер говорил не об Украине и России. У него — свой конфликт на первом плане: с ХАМАС и сектором Газа. Где Израиль уже 10-й месяц спецоперирует «Железными мечами», да так ничего и не выспецоперировал. Только уже почти 40 тыс. чел. погибло…

В общем, в его речи перед уважаемыми людьми, сорвавшей аплодисменты, я позволил себе небольшую вольность заменить Израиль на Россию, Газу на Украину, а ХАМАС на нынешнюю киевскую власть. Тем паче, что та вполне откровенно скатывается к чисто террористической организации «двойного назначения» — и против своих громадян, коих жёстко бусифицирует, а затем утилизирует на ЛБС, и против российских мирных граждан, которых кошмарит налётами ракет и дронов на дома.

Вот и получается, что все те, кто аплодировали «мирному плану» Биньямина Нетаньяху в отношении Палестины, должны такими же овациями встречать и мирный план Владимира Путина. Особенно в части «следующее поколение украинцев должно научиться жить в мире с Россией» и «российские военные будут контролировать Украину, пока этого не произойдёт». Согласны?

А иное ведь — лицемерие и «двойные стандарты»?

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