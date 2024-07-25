 

Хамство! Салтыкова заткнула рот Боне прямо во время съемок

25.07.2024, 21:10, Новости дня
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Поведение Ирины Салтыковой
Rutube-шоу “Злые языки”
шокировало зрителей. Помимо того, что экс-солистка группы “Мираж”, которая приняла участие в съемках как гостья, отказывалась отвечать на некоторые вопросы ведущих, как то предполагают правила, она переходила к оскорблениям, отвечала на телефонные звонки, курила и куда-то торопилась, демонстрируя свою незаинтересованность в беседе как таковой.

“Если тебе неинтересно, не приходи”, – в какой-то момент не выдержала Виктория Боня, которая является одной из ведущих шоу. “В следующий раз не приду”, – ответила Ирина.

На этих словах съемки останавливать не стали. Прошло еще несколько минут, прежде чем Салтыкова вновь проявила пренебрежительное отношение к собеседникам. В завершение выпуска Виктория захотела поддержать беседу об актере Сергее Бодрове-младшем, которого певица назвала воспитанным и интеллигентным человеком. Телезвезда поинтересовалась, может ли артистка отозваться подобным образом о себе. В ответ та заговорила об относительности. Мол, поведение зависит от окружения в конкретный момент и обстоятельств.

“Например, ваша программа не предполагает сидеть в шляпе”, – сказала Салтыкова, указав на неуместность демонстрации интеллигентности.

Виктория не выдержала снова:

“А она предполагает тот факт, что, допустим, если тебе что-то не нравится, ты можешь послать человека на *** (ценз. – фиг.)?”.

В этот момент бывшая солистка “Миража” в очередной раз пригрозила удалением со съемок. “Вот ты ни *** не знаешь! Что ты лезешь! – возмутилась Ирина, – Я ненавижу провокации”. Боня пыталась донести свою мысль о том, что не пытается вывести певицу из себя, и при этом телезвезда указала на недопустимость такого общения с ней. “Что ты сейчас хочешь? Я не хочу слушать твой монолог!” – неожиданно заткнула Ирина Салтыкова рот Виктории Боне, и спустя недолгое напряженное общение с остальными ведущими покинула студию.

Выпуск “Злых языков” вышел с заголовком: Хамство Ирины Салтыковой. А в своем аккаунте в популярной социальной сети Виктория Боня выразила возмущение. Дескать, зачем приходить на шоу, если тебе неинтересно. “Самый тяжелый гость за всю историю съемок”, – прокомментировала выпуск телезвезда.


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