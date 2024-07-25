Мнение: Ютуб начнут глушить

Неприятно, но факт: жить в России и быть свободным от засилья местного идиотизма не получится, как ни делай вид, что тебе всё нипочем. Эти достанут, причем – достанут всех, дайте, как говорится, срок.

Срок дадут. Сообщили, что прямо с конца этой недели ходячие мертвецы уже запланировали “замедлить Ютуб” сначала на 40%, а потом – еще на 70%. Пытаются выдать эту явную цензуру за “поддержку отечественных производителей” типа VK и Рутуба, но попытка явно провальная, поскольку ни то ни другое Ютуб заменить не смогут ни в каком качестве, прежде всего потому, что они сделаны через задницу, что в условиях России не лечится.

Нет, конечно, это цензура. Что в целом даже удивляет, честно признаюсь: почему отечественные держиморды так мистически боятся свободного слова?! Какая-то загадка. Закрывают спектакли, которые в стране смотрят посмотрело полтора человека (и один из ни черта не понял), запрещают книжки, когда 95% населения ничего не читает, сажают авторов, не имевших и не имеющих никакого влияния не то что “в массах”, а даже в собственном подъезде…

Поэтому они не могли не вцепиться своими гнилыми зубами в Ютуб – он ведь с 2022 года стал буквально чуть не единственной полностью неподцензурной площадкой в РФ для выражения ЛЮБЫХ мнений, в том числе даже, страшно сказать, УКРАИНЦЕВ!! И Ютуб не глушили, чем было даже почти официальное объяснение – мол, правительство боится, запретив Ютуб, затронуть интересы неких “мамочек”, которые якобы “привыкли показывать своим детям по Ютубу мультики”.

Я и тогда не мог понять, какой-то бред: какие еще “мамочки”?? Когда в этой стране кого-то из власть предержащих хоть как-то волновало мнение каких-то “мамочек”, и когда мамочки тут хоть на что-то могли повлиять? Кто вообще их видел, что это за фантом?!

Тем не менее все это время на “мамочек” единственных ссылались как на что-то реальное, хотя полный абсурд был очевиден: зачем тогда запрещать Фейсбук и Инстаграм, закрывать “Эхо Москвы”, Новую Газету и все оставшиеся островки кое-как еще свободной (на одной ноге) прессы – и оставлять Ютуб, который, ежу понятно, кроет все соцсети и печатную прессу ОДИН как бык овцу? Или кто-то не понял еще, что новые поколения вслед за старыми давно уже ничего не читают (многие уже и разучились), а только если чем-то и интересуются, то ЗЫРЯТ, просто потому, что ЗЫРИТЬ проще?

Удивительно, в общем. Не знаешь, чему больше удивляться: то ли – что держиморды, захватившие РФ тотально, целых 2,5 года Ютуб терпели, то ли – что вот именно сейчас они все-таки решились и его глушить тоже… Почему? И почему именно сейчас?!

Но, как бы то ни было, мы вот сейчас и посмотрим на этих фантомных “мамочек”. Если они существуют – им будет самый повод высказать свое грозное ФЭ! Потому что мультикам все-таки приходит-таки конец.