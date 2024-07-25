Рупор кремлевской пропаганды: Ютуб замедлят на 70%

Депутат ГД Хинштейн: до конца недели в РФ скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, к концу следующей — до 70%. Снижение скорости загрузки YouTube коснется только “десктопных” версий, мобильную связь не затронет.

По схеме блокировки Твиттера все идет. Ютуб с ВПН сейчас работает лучше, чем без ВПН.

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