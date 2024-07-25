Врач Марк Гадзиян считает, что отказ от сахара продлит жизнь

По мнению онколога Марка Гадзияна, исключение искусственных сладостей из рациона может увеличить продолжительность жизни на два-три десятилетия. Особую пользу это принесет людям, перешагнувшим сорокалетний рубеж.

Гадзиян призывает ограничить употребление добавляемого сахара и готовых продуктов с высоким его содержанием. Он разъясняет преимущества отказа от сладкого: “Ограничение искусственных сладостей после 40 лет (умеренное употребление меда и фруктов допускается) способно продлить жизнь на 20-30 лет”, — написал специалист в своем Telegram-канале.

Он акцентирует внимание на том, что многие люди сегодня потребляют чрезмерное количество сахара в течение дня. Эксперт предупреждает, что его избыток в рационе грозит развитием диабета, онкологических заболеваний и ожирения.

По словам медика, оптимальным вариантом будет трехразовое питание без дополнительных перекусов. Также необходимо отводить не менее 7 часов на ночной сон. Кроме того, в зрелом возрасте важно уделять внимание силовым тренировкам.