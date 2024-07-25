 

Врач Марк Гадзиян считает, что отказ от сахара продлит жизнь

25.07.2024, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По мнению онколога Марка Гадзияна, исключение искусственных сладостей из рациона может увеличить продолжительность жизни на два-три десятилетия. Особую пользу это принесет людям, перешагнувшим сорокалетний рубеж.

Гадзиян призывает ограничить употребление добавляемого сахара и готовых продуктов с высоким его содержанием. Он разъясняет преимущества отказа от сладкого: “Ограничение искусственных сладостей после 40 лет (умеренное употребление меда и фруктов допускается) способно продлить жизнь на 20-30 лет”, — написал специалист в своем Telegram-канале.

Он акцентирует внимание на том, что многие люди сегодня потребляют чрезмерное количество сахара в течение дня. Эксперт предупреждает, что его избыток в рационе грозит развитием диабета, онкологических заболеваний и ожирения.

По словам медика, оптимальным вариантом будет трехразовое питание без дополнительных перекусов. Также необходимо отводить не менее 7 часов на ночной сон. Кроме того, в зрелом возрасте важно уделять внимание силовым тренировкам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Так худеют профессиональные спортсмены: что такое вертикальная диета и как она работает

25.07 / Мнение: Почему капитализм быстрее коммунизма, рациональность материальных достижений и польза от видеоигр

25.07 / Мнение: Дембельский аккорд Нетаньяху

25.07 / Мнение «аналитика»: О «еврейском» мирном плане… Украина обречена его принять в конце концов?

25.07 / Мнение: Ютуб начнут глушить

25.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Ютуб замедлят на 70%

25.07 / Владельцев квартир с евроремонтом обяжут переделать его в евразоремонт

25.07 / Мнение: Школа реальной жизни: выезды на уборку картошки и хлопка в СССР

25.07 / МИД: США продолжают ложно обвинять Россию в кибератаках

25.07 / Дерматолог Егорова рассказала о влиянии пота на кожу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика