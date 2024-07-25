 

Владельцев квартир с евроремонтом обяжут переделать его в евразоремонт

25.07.2024, 19:33, Разное
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Россияне не должны жить в квартирах с евроремонтом – с таким
заявлением выступила инициативная группа депутатов Госдумы в комитете по делам
семьи. Те, кто уже имеют в собственности квартиры с этим видом ремонта, должны провести
его евразиацию до 1 марта 2025 года.

Ремонт в большинстве квартир нуждается в развороте на восток,
уверен один из авторов предложения, депутат Святослав Козлевич. В качестве
элементов, которые помогут недорого сделать в квартире евразоремонт, предложено использовать туркменские и узбекские ковры, цветные занавески, кальяны и тандыр. Установка
последнего с 2025 года станет обязательной для всех новостроек.

Россияне,
которые вопреки указанию властей продолжат жить в квартире с евроремонтом, рискуют
столкнуться с административными штрафами и ограничениями прав собственности в
отношении своих квартир.

«Европа против нас санкции вводит, а мы делаем ремонт как у
них, – негодует Козлевич. – Наши союзники сейчас на востоке. Нужно на них равняться,
их уровень жизни брать за основу. Вот чем туркменская культура хуже французской?
Один только Гурбангулы Бердымухамедов написал больше книг, чем оба Александра Дюма.
Вот где цивилизация!»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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