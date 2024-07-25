Мнение: Школа реальной жизни: выезды на уборку картошки и хлопка в СССР

1. Читатели вспоминают об отношении к труду, которое школьникам и студентам прививали во время выездов «на картошку». Цитирую (ссылка):



— В девятом классе я училась в Белоруссии. Весь сентябрь всем классом на картошке. В южных районах России, начиная с 6-го класса почти весь сентябрь на уборке помидоров, перцев, кукурузы. Домой можно было взять ведро помидоров. Когда уже начала работать, сентябрь и часть октября почти каждую субботу в колхоз на уборку овощей. Труд этот был бесплатным. Часто было, приедем на поле, где неделю назад собирали помидоры, а ящики с помидорами уже протухли.

— Вот, это точно, видеть собранный тобой урожай протухшим было невыносимо. «А чо? Порожняка нет!», — говорит бригадир. А потом вдогонку: «Вам-то какое дело?».

2. Читатель Юрий на Дзене делится воспоминаниями о принудительной уборке картошки в советские времена (ссылка):

Для вчерашних школьников хорошая иллюстрация «настоящей жизни».

Впервые столкнулись с прелестями советского строя на излёте. Конец 80-х Урал, Красноуфимский район. Деревня Бараба.

Механизация примитивная. Картошка. Так называемые «маципуры» ломались через раз. Немецкий комбайн видели издалека, но в дождь он не работал, да и сломался через пару дней. Собирать картошку по норме в мятое ведро. Почти по 12 часов на карачках. Самое желанное занятие – грузчики, им хоть не скучно работать.

В поле туалет это проблема, так как полевых сортиров нема. Сначала все стеснялись, потом плюнули и ходили за мешки. Никакого чая, кофе и прочего.

Жили в одноэтажном бараке на краю деревни. Старые панцирные кровати, влажное бельё. Бельё не меняли. Одежду сушили в “сушилке”.

Питались в столовой, где готовили из той же картошки, что-то типа гуляша с тушёнкой. В первую неделю опустошили сельпо с конфетами, консервами.

Самое мерзкое это «комиссары». Да, были командир и комиссар сельхозотряда. Выгоняли в 8 утра на работу и подгоняли отстающих. Ну и естественно, как у “взрослых” жили в отдельной комнате, пили вино и трахались.

Из-за них, меня и пару друзей чуть не выгнали из института, когда отказались «под фарами» добирать норму. Приехал парторг факультета и был маленький трибунал. В итоге наказание – ехать ещё на две недели помогать 2-му курсу.

3. Блогер who_is2012 рассказывает, что некоторые хитроумные студенты умудрялись неплохо проводить время даже на уборке хлопка (ссылка):



Ха, вы даже не знаете, что творилось на сборе хлопка студентами в Азербайджане. В 1984 году нас, студентов АзИНЕФТЕХИМА, направили на сбор хлопка в Агдамский район, колхоз Карла Маркса, село “Гоюн-бинасы” (Бараний дом). Ехали по-стройотрядовски, с песнями, гитарами и воодушевлением.

После пары дней на сборе хлопка, когда самолет сельхозавиации сбросил на нас какую-то фигню и мы узнали, что чтобы собрать 25 кг чистой ваты, нам надо 3 дня (а это дневная норма), мы сначала легли в местную больницу с любым диагнозом. Главврач был в кайфе, столько пациентов у него никогда не было. Но потом там стало скучно, и мы поняли, что лучше покупать 1 кг хлопка у местной молодежи по 15 коп за кг, и сдавать государству за 10 коп за кг. Да, теряем в деньгах, но зато ничего не делаем. Те собирали хлопок как хлопкоуборочный комбайн (со всеми острыми луковицами и даже камнями).

Так мы и прожили 1 месяц на хлопке — кайфовали, ели до пуза гранаты с плантации, но жили на раскладушках в клубе и каждый вечер устраивали сейшены и дискотеки с нашими девчонками, жившими в школе.

[Изумительные] воспоминания!…