 

С прицелом на нормализацию с Турцией — Bloomberg о переговорах Путина и Асада

25.07.2024, 19:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Не только разговор о двусторонних отношениях. Как пишет Bloomberg встреча президента РФ Владимира Путина со своим сирийским коллегой Башаром Асадом стала частью усилий Москвы по поддержке восстановления отношений между Сирией и Турцией. В последнее время лидеры Сирии и Турции выражают готовность нормализовать дипломатические отношения, что может помочь положить конец затяжному конфликту в Сирии.


Reuters

Часть усилий Москвы по поддержке восстановления связей между Дамаском и соседней Турцией. Так агентство Bloomberg охарактеризовало встречу президента РФ Владимира Путина со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.

Президент Сирии, который встретился с Путиным в среду вечером, сказал, что их переговоры были “очень важными”, учитывая события, происходящие в мире и в Евразийском регионе. В последний раз Асад встречался с российским лидером в марте 2023 года.

Bloomberg полагает, что любая нормализация отношений между Турцией и Сирией означала бы «удар» по политике США в регионе, и этот шаг является частью более широких усилий Москвы и Пекина, направленных на то, чтобы бросить вызов Вашингтону на Ближнем Востоке. США разместили около 900 военнослужащих на северо-востоке Сирии для поддержки своих курдских союзников, и Москва и Дамаск уже давно стремятся покончить с этим присутствием.

Встреча состоялась после возвращения Асада в Лигу арабских государств в мае прошлого года, что стало триумфом для этого лидера, находящегося под жёсткими санкциями США и Европы. В прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как и Асад, выразил готовность восстановить дипломатические отношения, что может помочь положить конец затяжному конфликту в Сирии.

Эрдоган заявил, что восстановление дружеских отношений с Асадом не является «невозможным». Два лидера, у которых когда-то были близкие отношения, поссорились в начале гражданской войны в Сирии, которая началась в 2011 году из-за поддержки Турцией повстанческой группировки, стремящейся свергнуть Асада. Ранее президент Сирии заявил, что он открыт для восстановления связей, основанных на уважении суверенитета его страны, подчёркивает Bloomberg. 


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