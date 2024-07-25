 

Настигла карма: у обидевшего маленькую дочь экс-мужа Пелагеи большие проблемы

25.07.2024, 18:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Не так давно Пелагея планировала пересечь госграницу вместе с семилетней дочерью Таисией ради отдыха в Турции. По словам певицы, ее наследница с нетерпением ждала той поездки. Можно сказать, считала дни до перелета. Однако уже в аэропорту, когда девочка предвкушала веселые каникулы на море, ей было объявлено о запрете выезда за пределы страны – постарался бывший муж, сообщила артистка.

Она была возмущена как самим запретом, так и тем, что Иван Телегин сделал это тайно. Пелагея опубликовала видео, на котором Таисия плачет навзрыд, задавая матери вопросы о том, почему отец с ней так жестоко обошелся.

Кажется, карма все же настигла хоккеиста. Как сообщил SHOT, Телегин лишился возможности покидать пределы страны из-за долга по ипотеке. В настоящий момент Ивана разыскивают приставы. Речь идет о баснословной сумме – 64 миллиона рублей.

Издание уточняет, что несколько лет назад хоккеист и певица приобрели особняк в Подмосковье площадью почти 750 квадратных метров. Однако после расторжения брака экс-возлюбленный Пелагеи не гасил ипотеку, несмотря на стабильный доход. SHOT привел некие данные о заработке хоккеиста. Согласно информации, за прошлый сезон Иван Телегин получил 20 миллионов рублей, а годом ранее – 45.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Focus – Олаф Шольц — это «немецкий Байден», он также распугивает избирателей демонизируя противников

26.07 / Папа бы гордился: что стало с единственной родной дочерью покойного Абдулова

25.07 / Беспредельная наглость вывела из себя Яну Рудковскую: Терпеть не могу!

25.07 / Хамство! Салтыкова заткнула рот Боне прямо во время съемок

25.07 / С прицелом на нормализацию с Турцией — Bloomberg о переговорах Путина и Асада

25.07 / Неискреннее выступление Байдена подтверждает — его «свергла» верхушка Демпартии

25.07 / Бригада ВСУ под Прогрессом (якобы) «рассыпалась» из-за российской атаки

25.07 / Климова ликует – вот что сделал Петренко ради бывшей жены

25.07 / Безэмоциональное и невнятное обращение Байдена к нации встревожило врачей

25.07 / Опозорившуюся на всю страну Глюкозу жестоко наказали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика