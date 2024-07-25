МИД: США продолжают ложно обвинять Россию в кибератаках

Сергей Вершинин, заместитель главы российского МИД, осудил Соединенные Штаты за ложные обвинения в адрес РФ в кибератаках. Вершинин сослался на недавний глобальный сбой в работе техники на базе Windows в качестве примера.

По словам дипломата, США склонны приписывать все свои проблемы в цифровом пространстве враждебным кибератакам, якобы исходящим от России. Однако Вершинин подчеркнул, что реальной причиной масштабного сбоя могла стать ошибка при обновлении программного обеспечения популярной ОС Microsoft.

Ранее сообщалось, что глобальный сбой затронул 8,5 миллионов компьютеров по всему миру и был вызван обновлением антивирусной программы CrowdStrike. Microsoft сообщила, что сбой коснулся менее 1% устройств на Windows.

Эксперты The Guardian считают, что полное восстановление работоспособности систем, затронутых сбоем, может занять несколько недель. Также они оценили ущерб мировой экономике от инцидента.