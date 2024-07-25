Дерматолог Егорова рассказала о влиянии пота на кожу

Дерматолог Татьяна Егорова предупреждает, что чрезмерное потоотделение в жаркое время года может негативно отразиться на коже.

Повышенное потоотделение может привести к развитию потницы, состоянию, которое обычно воспринимается как безобидное. Однако это опасное заблуждение. Потница представляет собой аллергическую реакцию организма на собственный пот, возникающую из-за закупорки протоков потовых желез. К причинам закупорки относятся жара, использование пластырей и бинтов на коже, физическая активность, прием определенных лекарств и ожирение.

Стафилококки, присутствующие на коже, могут вызывать потницу в условиях высокой интенсивности потоотделения. Эти микроорганизмы выделяют липкое вещество, которое вместе с потом и омертвевшими клетками кожи закупоривает потовые железы.

Расчесывание потницы категорически не рекомендуется, поскольку оно может привести к бактериальной активности на коже и воспалению.

Пот, попадая на поврежденные участки кожи, вызывает раздражение и намокание, увеличивая восприимчивость к вторичным инфекциям с нагноением. Сам пот не является причиной серьезных инфекций, но может создать благоприятные условия для проникновения и размножения патогенных агентов.