 

Неискреннее выступление Байдена подтверждает — его «свергла» верхушка Демпартии

25.07.2024, 18:01, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В своём новом обращении к стране Джо Байден не удосужился дать конкретных объяснений, почему он отказался от выдвижения на второй срок. Более того, своей речью президент лишь усилили сомнения о состоянии своего здоровья и укрепил мнение о том, что демократы «вытолкали» его из гонки, пишет The Wall Street Journal.


AP

В своём обращении к нации из Овального кабинета президент Байден так и не смог объяснить, почему он отказался от переизбрания. Более того, его речь породила ещё больше вопросов и сомнений, пишет The Wall Street Journal.

Были ли его решение связано с  внезапным ухудшением здоровья? Возможно, он осознал растущую неспособность выполнять работу? Или, быть может, его вытолкнули из гонки коллеги-демократы, которые пришли к выводу, что он явно проиграет Дональду Трампу? Байден не дал конкретных ответов, отмечает издание.

Выступлению главы Белого дома не хватало искренности. Он так и не смог заверить народ, что он всё ещё способен выполнять обязанности до конца срока, и при этом предупредить противников, чтобы они не злоупотребляли оставшимся периодом его пребывания на посту, подчёркивается в статье.

Вместо этого американцам пришлось делать выводы самостоятельно. Выступлению Байдена не удалось развеять мнение о том, что его отказ баллотироваться стал результатом переворота, устроенного верхушкой Демпартии, и что окружение президента и он сам скрывали от избирателей правду о его умственном упадке месяцами, если не годами, обращает внимание WSJ.


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