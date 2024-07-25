 

Бригада ВСУ под Прогрессом (якобы) «рассыпалась» из-за российской атаки

25.07.2024, 18:01, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Сотни украинских военнослужащих практически окружены возле села Прогресс на востоке страны. Это последняя неудача для украинских сил в их самом уязвимым на данный момент отрезке фронта в конфликте с Россией, который длится уже почти 29 месяцев. Украинская бригада, оборонявшая участок, просто рассыпалась из-за проблем с командованием, пишет Forbes.


AP

В последние дни на поле боя к западу от руин Авдеевки появились зловещие знаки. За неделю группа российских мотострелковых полков продвинулась на запад на шесть с половиной километров — стремительный прогресс по меркам российско-украинского конфликта.

Приближаясь к Прогрессу, небольшому поселению, насчитывающему всего около сотни домов, российские силы разделились на две части и практически окружили два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ, пишет Forbes.

Сдача нескольких полей вокруг одного крохотного села — еще не катастрофа для Украины. Куда больше тревожат обстоятельства, к ней приведшие. Похоже, что передовая бригада ВСУ просто рассыпалась на фоне общих проблем с командованием и оперативным управлением, типичных для всего направления, отмечает издание.

После краха образовавшуюся брешь попыталась прикрыть элитная 47-я механизированная бригада ВСУ — главный оператор бронетехники американского производства — в отчаянной попытке предотвратить более глубокий прорыв русских. Но, находясь в численном меньшинстве, бригада не смогла сдержать противника.

Батальонам, отрезанным под Прогрессом, придется с боями пробиваться на запад — или ждать, пока их сослуживцы пробьются на восток. В противном случае их ждет медленный измор или быстрый крах, если превосходящие российские силы атакуют со всех сторон.


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