Бригада ВСУ под Прогрессом (якобы) «рассыпалась» из-за российской атаки

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Сотни украинских военнослужащих практически окружены возле села Прогресс на востоке страны. Это последняя неудача для украинских сил в их самом уязвимым на данный момент отрезке фронта в конфликте с Россией, который длится уже почти 29 месяцев. Украинская бригада, оборонявшая участок, просто рассыпалась из-за проблем с командованием, пишет Forbes.



AP

В последние дни на поле боя к западу от руин Авдеевки появились зловещие знаки. За неделю группа российских мотострелковых полков продвинулась на запад на шесть с половиной километров — стремительный прогресс по меркам российско-украинского конфликта.

Приближаясь к Прогрессу, небольшому поселению, насчитывающему всего около сотни домов, российские силы разделились на две части и практически окружили два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ, пишет Forbes.

Сдача нескольких полей вокруг одного крохотного села — еще не катастрофа для Украины. Куда больше тревожат обстоятельства, к ней приведшие. Похоже, что передовая бригада ВСУ просто рассыпалась на фоне общих проблем с командованием и оперативным управлением, типичных для всего направления, отмечает издание.

После краха образовавшуюся брешь попыталась прикрыть элитная 47-я механизированная бригада ВСУ — главный оператор бронетехники американского производства — в отчаянной попытке предотвратить более глубокий прорыв русских. Но, находясь в численном меньшинстве, бригада не смогла сдержать противника.

Батальонам, отрезанным под Прогрессом, придется с боями пробиваться на запад — или ждать, пока их сослуживцы пробьются на восток. В противном случае их ждет медленный измор или быстрый крах, если превосходящие российские силы атакуют со всех сторон.