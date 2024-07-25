 

“Как тебе не стыдно?”: Мигель ошарашен поступком Варнавы – считал подругой

25.07.2024, 17:45, Разное
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Мигель в недавней беседе с комиком Ириной Мягковой рассказал о связи с Екатериной Варнавой. По словам хореографа, ранее он близко общался со звездой Comedy Woman и даже считал ее подругой. Но в один момент актриса перестала выходить на связь. “Она перестала мне отвечать просто так. Я ей пишу, пишу, пишу. Вообще ноль”, – пожаловался танцор. В одном из сообщений он задал телезвезде вопрос: “Как тебе не стыдно?”, на который тоже не получил ответа.

Ошарашенный поступком бывшей подруги Мигель признался, что мечтает о случайной встрече с Екатериной, чтобы спросить о причине внезапно прерванной связи. Хореограф обратил внимание, что в последнее время Варнава не появляется ни на публике, ни в компании тех людей, с которыми раньше проводила много времени, в том числе по работе.

Справедливости ради стоит отметить, что Екатерина не совсем пропала с радаров. В последние годы она охотно дала несколько интервью, в которых рассказывала о тяжелом периоде в жизни. Актриса даже призналась, что едва не спилась, регулярно употребляя спиртные напитки.

По словам Екатерины Варнавы, справиться с проблемами ей помог психотерапевт. Актриса отмечала, что с ней случилась трансформация. Слова звезды Comedy Woman приводили “Дни.ру”.


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