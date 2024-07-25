Сельские почтальоны заменят школьных учителей

Сельские почтальоны смогут подрабатывать школьными учителями – соответствующую инициативу согласовали Минпросвещения и «Почта России».

Пилотный проект «Почтальоны знаний» уже стартовал в Ульяновской области.

Цель нововведений – дать почтальонам возможность значительно повысить свои доходы и справиться с дефицитом учителей в отдалённых районах. Сотрудники почты будут преподавать в 1-3 классах, а также обучать детей на дому, если в населённом пункте уже нет или ещё нет школы.

– Исходим из того, что школьная программа для начальных классов элементарна и её можно преподавать, даже не освежая знания. Таблицу умножения, базовые правила русского языка, линейные уравнения и функции, стихи Корнея Чуковского – это знают все, – говорят в министерстве. – Кроме того, в сельских школах значительно проще нравы, чем в городских, и мы не ожидаем, что к педагогическим навыкам почтальонов будут предъявляться претензии. Во многих случаях лучше почтальон, чем никакого учителя.

Проект позволяет работникам «Почты России» увеличить свою зарплату сразу на 20-25% – почтальонам-учителям будут доплачивать 2000 рублей в месяц при условии добросовестного исполнения обязанностей и отсутствия жалоб. Дополнительного переобучения на новую профессию не предусмотрено в силу её лёгкости, однако почтальонам решили не запрещать повышать свою педагогическую квалификацию самостоятельно.

—