 

Ксению Бородину записали в лицемерки – и все из-за одного неосторожного заявления

25.07.2024, 16:40, Разное
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Ксения Бородина активно ведет свой аккаунт в популярной социальной сети, где среди прочего контента встречаются заметки на насущные темы. Например, недавно телезвезда в личном блоге высказалась о недавнем глобальном сбой в работе программного обеспечения известной компании, что парализовало работу различных структур во множестве стран.

Ксения озвучила мысль о зависимости государств от корпораций, а также отметила то, насколько свободной является ее родина – со своими “IT-продуктами и решениями”, которые, как раньше казалось, никому не нужны. “Замечательно, что мы не с ними Завтра одна страна/компания при желании может отключить чуть ли не весь мир. Разве это нормально?” – негодует Бородина.

Интернет-пользователи хоть и с некоторыми озвученными Ксенией тезисами согласились, они также выразили недоумение. Они записали телеведущую в лицемерки из-за того, что та, якобы опасаясь из-за влияния зарубежных стран и корпораций, продолжает использовать западные социальные сети и иностранные гаджеты.

“Ксюш, со всей любовью, но пардон. Все сплошь европейское. Вы же любите качество? Зачем это лицемерие?”, “Выбросьте айфон и брендовые вещи из недружественных стран. Тогда вы точно будете “не с ними”, “Вы рассуждаете на темы, в которых ничего не понимаете”, “Поэтому вы написали это в запрещенограме, а не во “ВКонтакте”?”, – высказались подписчики.

Ксения Бородина не стала вступать в полемику и хоть как-то объяснять свою мысль. Она предпочла проигнорировать критиков.


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