Хакеры массово шпионят в Юго-Восточной Азии

С начала 2020 года хакеры ведут интенсивную шпионскую деятельность в странах Юго-Восточной Азии. Главными мишенями становятся государственные структуры, телекоммуникационные компании и оборонно-промышленный комплекс.

Исследование Positive Technologies охватило кибератаки в регионе с 2020 по 2024 год. Филиппины и Вьетнам лидируют по количеству атакующих APT-групп (85%). В топ-5 также входят Таиланд (70%), Малайзия (70%) и Индонезия (60%).

APT-группы активно атакуют государственные учреждения, стремясь к кибершпионажу. Это связано с геополитическим соперничеством между Китаем и США в этом регионе.

Телекоммуникационные компании привлекают внимание хакеров из-за растущего распространения 5G. Быстрое внедрение этой технологии может привести к увеличению числа кибератак на эту отрасль.

Три четверти APT-групп начинают атаки с фишинговых рассылок. Также они часто используют уязвимости в популярных системах, таких как серверы Microsoft Exchange.

После проникновения в сеть хакеры исследуют ее, стараясь получить дополнительные привилегии и изучить установленные средства защиты. Анализ показал, что 80% APT-групп стремятся идентифицировать пользователей зараженных узлов, а 60% анализируют запущенные процессы.