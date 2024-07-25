Эксперт Раевский подчеркнул, как защитить телефон от заражения опасным ПО

При скачивании подозрительных приложений смартфон подвергается риску заражения вредоносным программным обеспечением. К такому заключению пришел Алексей Раевский, специалист по кибербезопасности и генеральный директор Zecurion.

Эти приложения запрашивают доступ к вашим личным данным, и если вы даете им разрешение, они могут украсть или уничтожить всю информацию на вашем устройстве. Раевский подчеркивает, что такие вредоносные ссылки могут поступать откуда угодно.

После активации зараженного приложения практически невозможно восстановить утерянные данные. Раевский рекомендует обратиться к специалистам или в сервисный центр производителя, если ваш смартфон не работает после очистки и удаления подозрительного ПО.

Кроме того, Дмитрий Саков, руководитель группы испытательной лаборатории Лиги цифровой экономики, предупредил, что кнопочные телефоны также небезопасны для личных данных. В отличие от современных смартфонов, которые оснащены продвинутыми системами защиты, на старых моделях невозможно установить антивирусное программное обеспечение.