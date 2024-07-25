Мода второй половины лета: трендовые модели платьев, скрывающих недостатки фигуры

Если хочется во второй половине лета выглядеть ярко, эффектно и просто потрясающе, то стоит выбрать для себя красивое платье, которое поможет создать незабываемый образ. Можно сочетать такой наряд с обувью на каблуках, платформе или плоском ходу. В этом году в тренде стильные модели платьев, которые помогут визуально скрыть недостатки фигуры и привлечь внимание к более выигрышным ее сторонам. Вот несколько хороших вариантов платьев на вторую половину лета.

Свободное летнее платье с красивым принтом (главное фото)

Если хочется выглядеть восхитительно и при этом чувствовать себя максимально комфортно, то стоит выбрать для себя свободное платье с коротким рукавом. Интересный и оригинальный принт делает образ еще более привлекательным. Дополнить наряд можно красивыми босоножками и стильной сумкой. Это отличный вариант для прогулок.

Эффектный вечерний наряд

Если намечается торжественное мероприятие, то шифоновое платье в пол с глубоким вырезом и высокой линией талии станет отличным вариантом. Такой наряд привлекает внимание к груди и помогает скрыть живот и полные бедра.

Платье с цветочным принтом

Для лета отлично подойдет платье с цветочным принтом. Такой наряд помогает придать создаваемому образу немного яркости и стиля.

Короткое платье

Если у женщины полный живот, но при этом красивые и стройные ноги, совсем необязательно выбирать платье в пол. Отличным вариантом станет короткий наряд с запахом. Это поможет придать образу нотку женственности.

Простой и непринужденный наряд

Наряды темных тонов делают силуэт более стройным. Именно поэтому простое свободное платье темного цвета станет отличным вариантом для тех, кто хочет выглядеть немного стройнее, чем есть на самом деле.

Платье-рубашка

Платье-рубашка белого цвета, выполненное из легкого и дышащего материала, станет идеальным вариантом на вторую половину лета. В таком наряде можно чувствовать себя комфортно, и в нем не будет жарко.

Трапециевидное платье с длинным рукавом

Трапециевидное платье помогает отвлечь внимание от полного живота и широких бедер. Это хороший офисный вариант, а также такой наряд подойдет для встречи с друзьями или просто прогулки по городу.

Платье с V-образным вырезом

Белое платье с V-образным вырезом привлекает внимание к линии декольте. При этом такой наряд достаточно простой. Платье хорошо подойдет для пляжа или просто прогулок по городу.

Платье с воланом

В этом году большой популярностью пользуются наряды с рюшами и воланами. Платье из хлопковой ткани свободного покроя поможет чувствовать себя комфортно даже в сильную жару.

Платье в стиле бохо

Стиль бохо отлично подходит каждой женщине, независимо от ее возраста и типа фигуры. Платье свободного покроя поможет скрыть все имеющиеся недостатки фигуры и сделать образ потрясающим. При желании его можно сочетать с красивой джинсовой курткой и стильными аксессуарами.