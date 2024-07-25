 

Украина не согласовала кандидатуру Джей Ди Вэнса на должность вице-президента на предстоящих в США выборах

25.07.2024, 15:33, Разное
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В офисе президента Украины заявили, что предложенная Дональдом Трампом кандидатура сенатора Джеймса Дэвида Вэнса не прошла согласование на пост вице-президента.

В Киеве считают, что кандидат в президенты США Трамп пытается «протащить своего человечка во власть».

– То, что Вэнс не умеет расставлять приоритеты, характеризует его как слабого политика, который в такой должности способен только навредить, – пояснил представитель офиса.

Чиновник напомнил, что кандидатура и самого то Трампа была согласована со значительными «шероховатостями». Теперь от него ожидают нового кандидата на пост вице-президента и просят «подойти к выбору ответственно и больше не разочаровывать партнёров».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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