Украина не согласовала кандидатуру Джей Ди Вэнса на должность вице-президента на предстоящих в США выборах

В офисе президента Украины заявили, что предложенная Дональдом Трампом кандидатура сенатора Джеймса Дэвида Вэнса не прошла согласование на пост вице-президента.

В Киеве считают, что кандидат в президенты США Трамп пытается «протащить своего человечка во власть».

– То, что Вэнс не умеет расставлять приоритеты, характеризует его как слабого политика, который в такой должности способен только навредить, – пояснил представитель офиса.

Чиновник напомнил, что кандидатура и самого то Трампа была согласована со значительными «шероховатостями». Теперь от него ожидают нового кандидата на пост вице-президента и просят «подойти к выбору ответственно и больше не разочаровывать партнёров».

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