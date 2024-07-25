Компания Caviar выпустила смартфона в патриотическом стиле

Российская компания Caviar выпустила лимитированную серию устройств, отдающих дань уважения России.

Центральным элементом iPhone 16 Pro “Россия без границ” является двуглавый орел из позолоченного титана и фраза “Россия нигде не заканчивается”, принадлежащая Президенту Путину. Смартфон стоимостью от 579 000 рублей олицетворяет приверженность своей родине.

Другой эксклюзивный девайс – складной Samsung Galaxy Z Fold6 “Лидер” – украшен барельефом с гербом РФ и покрыт 24-каратным золотом. Его красная итальянская кожа символизирует величие и патриотизм. Ограниченный тираж этой модели составляет 99 экземпляров, цена – от 699 000 рублей.

На фоне этих релизов появились слухи об упрощении дизайна следующего поколения iPhone, который, возможно, будет оснащен одной-единственной камерой. Как это отразится на рынке смартфонов – еще предстоит выяснить.