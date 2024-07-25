Apple приглашает разработчиков в штаб-квартиру на ознакомление с искусственным интеллектом

Apple анонсировала очное мероприятие для разработчиков, на котором впервые представит рабочий прототип своего фирменного ИИ под названием Apple Intelligence. Встреча пройдет 14 августа в штаб-квартире компании Apple Park.

Ожидается, что на презентации будет продемонстрирована рабочая версия ИИ, который до сих пор остается недоступным даже участникам программы бета-тестирования iOS 18. Согласно анонсу на официальном сайте Apple, разработчики получат возможность ознакомиться с важнейшими нововведениями, представленными на WWDC24.

По словам журналистов издания 9to5Mac, тот факт, что мероприятие состоится, не означает скорый публичный релиз Apple Intelligence. На WWDC 2024 представители Apple сообщили, что ИИ-функции будут интегрированы в iOS 18 и macOS Sequoia. Позже на сайте компании появилась информация о старте бета-тестирования Apple Intelligence летом, но впоследствии она была удалена.

Предполагалось, что для доступа к Apple Intelligence пользователи должны будут встать в очередь и зарегистрироваться в листе ожидания. Эксперт Марк Гурман считает, что отдельные функции Apple Intelligence появятся уже этой осенью, в то время как полный запуск ИИ-системы состоится в 2025 году.