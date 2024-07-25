 

Apple приглашает разработчиков в штаб-квартиру на ознакомление с искусственным интеллектом

25.07.2024, 14:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Apple анонсировала очное мероприятие для разработчиков, на котором впервые представит рабочий прототип своего фирменного ИИ под названием Apple Intelligence. Встреча пройдет 14 августа в штаб-квартире компании Apple Park.

Ожидается, что на презентации будет продемонстрирована рабочая версия ИИ, который до сих пор остается недоступным даже участникам программы бета-тестирования iOS 18. Согласно анонсу на официальном сайте Apple, разработчики получат возможность ознакомиться с важнейшими нововведениями, представленными на WWDC24.

По словам журналистов издания 9to5Mac, тот факт, что мероприятие состоится, не означает скорый публичный релиз Apple Intelligence. На WWDC 2024 представители Apple сообщили, что ИИ-функции будут интегрированы в iOS 18 и macOS Sequoia. Позже на сайте компании появилась информация о старте бета-тестирования Apple Intelligence летом, но впоследствии она была удалена.

Предполагалось, что для доступа к Apple Intelligence пользователи должны будут встать в очередь и зарегистрироваться в листе ожидания. Эксперт Марк Гурман считает, что отдельные функции Apple Intelligence появятся уже этой осенью, в то время как полный запуск ИИ-системы состоится в 2025 году.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Так худеют профессиональные спортсмены: что такое вертикальная диета и как она работает

25.07 / Мнение: Почему капитализм быстрее коммунизма, рациональность материальных достижений и польза от видеоигр

25.07 / Мнение: Дембельский аккорд Нетаньяху

25.07 / Мнение «аналитика»: О «еврейском» мирном плане… Украина обречена его принять в конце концов?

25.07 / Мнение: Ютуб начнут глушить

25.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Ютуб замедлят на 70%

25.07 / Врач Марк Гадзиян считает, что отказ от сахара продлит жизнь

25.07 / Владельцев квартир с евроремонтом обяжут переделать его в евразоремонт

25.07 / Мнение: Школа реальной жизни: выезды на уборку картошки и хлопка в СССР

25.07 / МИД: США продолжают ложно обвинять Россию в кибератаках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика