Евгений Касперский пожаловался Александру Беглову на разрыв семейных связей и захват бизнеса

Бизнесмен Евгений Касперский (совладелец компании «Касперский»), пришёл на приём к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с жалобами на людей, оказывающих влияние на его жену.

– Её окружают непонятные люди, не дают нам общаться. Бизнес по сути отжимают, – говорит он на видеозаписи, опубликованной губернатором. – И это не только наша семейная трагедия, это затрагивает весь наш трудовой коллектив.

– Ситуация неприятная, – понимающе отвечает Александр Беглов. – Страдают традиционные семейные ценности. Всё это похоже на рейдерский захват. Я призываю структуры, которые отвечают за законность и правопорядок, обратить на это внимание. Я буду внимательно следить за этой историей.

Получить комментарии противоположной стороны пока не получилось – Игорь Ашманов на днях улетел в Армению по срочным делам.

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