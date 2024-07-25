 

Мужчины могут лысеть из-за проблем с зубами и желчевыводящими путями

25.07.2024, 13:12, Разное
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По словам терапевта Заремы Тен, наличие хронических инфекций в организме, таких как проблемы с зубами, носоглоткой, миндалинами и желчевыводящими путями, может способствовать потере волос.

Неправильное питание, особенно недостаток питательных веществ, а также строгие диеты также могут стать причиной облысения. Употребление алкоголя и курение, приводящие к интоксикации, тоже могут негативно сказываться на состоянии волос.

При этом даже здоровый образ жизни не гарантирует отсутствие облысения. Наследственность и гормональные изменения могут играть значительную роль в потере волос.

Врач подчеркивает, что для установления истинной причины облысения необходимо медицинское обследование. Иногда выпадение волос может быть связано с серьезными заболеваниями, требующими лечения.

Стоит отметить, что облысение может охватывать не только голову, но и другие участки тела, такие как брови. Выпадение волос у женщин часто связано с различными причинами, о которых ранее упоминалось в научных публикациях.


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