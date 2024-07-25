Мнение: Небо над Байкалом



Байкал и я. Воду действительно можно пить!

Бывали времена, когда я в июле отъезжал подальше, чем только до Питера! Вот запись, которой ровно 15 лет – от 25 июля 2009 года. Про Иркутск и Байкал. С лично (редкий случай) сделанными фотографиями.

“Продолжаю свой бриф-объезд страны. Вот, вернулся из Иркутска, а там удалось осуществить давнюю мечту – побывать на Байкале. Пусть и всего несколько часов – но все равно здорово.

Иркутск произвел впечатление довольно тягостное – своими, так сказать, общественными настроениями. Заводы, кроме Иркутского Авиационного, или стоят, или на грани закрытия, безработица жуткая, 8 тыс. рублей в месяц считаются неплохой зарплатой, по всему городу торчат, как почерневшие зубы, начатые и брошенные многоэтажные стройки. А народ на этом фоне знай тешит себя надеждой – “вот кризис кончится…”

В принципе, характерная для всей страны позиция, я, во всяком случае, за последний месяц слышал такое – как социолог – и в Москве, и в Подмосковье, и в Нижнем, и в Ебурге, вот – теперь и в Восточной Сибири. Никто не говорит – вот МЫ что-то сделаем, вот НАША КОМПАНИЯ что-то сделает, вот в НАШЕЙ ОБЛАСТИ нечто случится… Нет, ни фига: вот, говорят, КРИЗИС ПРОКЛЯТЫЙ кончится, в стране ВООБЩЕ всё улучшится, нефть или что там снова вздорожает – и все опять будет тип-топ. Народный глас!

Я уж, рискуя выглядеть провокатором, пытаюсь копнуть этот оптимизм, спрашиваю упорно – а что “вообще”-то улучшится? С чего б вдруг? Если все сейчас плохо – почему вдруг станет хорошо? А мне отвечают не моргнув глазом – а чего ж? Должен же кризис когда-то кончиться, верно? Не может же он все время быть?!

Ну ладно, Байкал. Детский восторг! Даже я, коренной проросший в асфальт москвич, никогда в жизни мысли не допускавший о том, чтоб куда-то из Москвы уехать – там вдруг поймал себя, что обдумываю возможность когда-нибудь в будущем купить себе домик на Байкале… Что-то есть в этом Озере колдовское.



Почти Мальта.



Еще домик “на первой линии”.

Ну, я, конечно, приставал там к иркутянам, снедаемый легкой завистью – мол, вам-то можно и кризиса не бояться, и промышленность вам ни к чему. Вам бы Озеро свое обустроить и туристов принимать со всего мира – зажили бы, как в Эмиратах, на одном туризме!.. Местные смотрели на меня грустно и несмело кивали в ответ.



“Байкальский променад”

А на обратный путь прикупил я большую книгу – “Энциклопедия “Байкал”, составленную каким-то местным геологом, следопытом и энтузиастом, жизнь посвятившим изучению Байкала и явно влюбленным в него. И что пишет энтузиаст? С цифрами и фактами в руках доказывает, что уже нынешний, хаотический и сумбурный, нищий туризм к Байкалу успешно губит озеро. Что его берега зарастают мусором, который никто никогда не вывозит, что ежегодно от дураков-туристов горит тайга, застилая дымом виды, что даже при сохранении существующего уровня “паломничества” к Озеру уже через 5-10 лет об уникальной чистоте байкальской воды можно будет забыть!.. Какой там “миллион туристов в год”! Туризм к Байкалу, оказывается, давно пора ОГРАНИЧИВАТЬ, и сильно, ученые давно бьют тревогу: еще немного – и вся уникальнейшая, не имеющая аналогов в мире экосистема будет безнадежно подорвана!



Вид. Там вдали – мощнейшая гроза.



Небо над Байкалом.

Волей-неволей вспомнишь тут классическое “как грустна наша Россия!” Ну ничего не выходит. Безумно жалко и Байкал, и иркутян. Оказывается, не быть им туристской Меккой – а если и быть, то очень недолго: перспектива – или все загадить, заслужить проклятья всего человечества (в Байкале – 20% пресной воды ПЛАНЕТЫ!), после чего срыгнуть в позоре в туман – или проявить недюжинную мудрость и оставить Байкал в покое, выбрав навеки “честную бедность”, а если точнее – нищету без всяких шансов.

Грустна наша Россия. Нет шансов на хеппи-энд. Иркутск над Байкалом – как в страшном стихе Франсуа Вийона: “Я над ручьем от жажды умираю” (2009)

Интересно, как всё сейчас обернулось. В отношении Иркутска – всё почти в точности, иностранного, по крайней мере, туризма там сейчас точно нет. Правда, не из соображений экологии, а больше потому, что вся Россия, не только Байкал, стали малость непристойными для посещения.