Одна из самых полезных специй в мире. Зачем употреблять орегано?

Орегано – удивительное растение, обилие полезных свойств которого не может не удивлять. Его используют как пикантную специю, сырье для приготовления масла, основу для настоев. Орегано богато эфирными маслами, витаминами, минералами. При регулярном потреблении благоприятно сказывается на сердце и сосудах, пищеварительной системе, иммунитете. Предлагаем более детально ознакомиться с его полезными свойствами.

Растение для тех, кто ценит здоровье

Эфирные масла, содержащиеся в орегано, обладают антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми эффектами. Растение содержит большое количество витаминов А, Е, с, группы В (В6, В12, фолиевая кислота) и минералов: магний, кальций, железо, калий. За счет включения в состав антиоксидантов и флавоноидов специя замедляет процессы старения организма. Клетчатка обеспечивает здоровое пищеварение и запускает процессы метаболизма – лишние килограммы не страшны.

Очень полезно включать в рацион настои или масла на основе орегано. Доказано, что масло позволяет справиться с артритом, уменьшает вздутие живота. Оно подходит и для наружного применения, оно ускоряет процесс заживления ран, помогает справиться с кожными инфекциями.

Чай с орегано

Самый простой способ получить всю совокупность полезных свойств растения – употреблять чай на его основе. Для приготовления вам потребуется свежее или высушенное растение. Добавьте в чашку 250 мл емкостью 1 ч. л. орегано (сухого) или 2 ч. л. (свежего). Залейте кипятком, оставьте на 15 минут, процедите. Сделать напиток более интересным поможет добавление ложки меда или лимона. Пить такой чай можно 1-2 раза в сутки каждый день, чтобы стабилизировать работу пищеварительного тракта, укрепить иммунитет, благоприятно сказывается на работе дыхательной системы.

Полезная кулинария

Использовать орегано можно и как привычную многим пикантную специю. Чтобы сохранить как можно больше полезных свойств, важно правильно подготовить растение. Сначала орегано нужно промыть.

Это растение имеет прочный стебель, который не стоит употреблять в пищу. Осторожно оторвите небольшие листочки и поместите их в дуршлаг, затем тщательно промойте проточной водой.

Разложите листочки на кухонном полотенце, чтобы избавиться от лишней влаги. Также для отделения листвы от стебля можно использовать кухонные ножницы.

Промытые и обсушенные листья следует свернуть в стопки по 10 листочков так, чтобы снизу оказались самые мелкие, сверху – крупные. Скатайте стопку в плотный цилиндр, положите на разделочную доску и порубите на длинные полосы острым ножом.

Если такая форма нарезки не подходит, листья можно пропустить через мясорубку и получить пасту, которую добавляют при готовке или выпечке.

Томатный соус с орегано

Хотите получить всю пользу от удивительного растения, но не знаете рецептов? Предлагаем беспроигрышный вариант – томатный соус с орегано.

Подготовьте:

Луковицу – 1 шт. Масло оливковое – 59 мл. Лавровый лист – 1 шт. Орегано (свежие листья) – 0,5 г. Чеснок – 2 небольших зубца. Томатную пасту – 28 г. Нарезанные кубиком томаты – 794 г. Соль – по вкусу.

Приготовить ароматный соус достаточно просто. Нарезанный средним кубиком лук обжарить с добавлением оливкового масла, орегано, лаврового листа, чеснока (порубленного или пропущенного через пресс). Посолить по вкусу. Термическая обработка займет около 10 минут.

Затем – включите в заготовку томатную пасту и потомите 5 минут. Добавьте нарезанные томаты, дождитесь закипания. После этого убавьте огонь и томите соус в течение часа, регулярно помешивая. Остается только удалить лавровый лист – и можно подавать к пицце, пасте, супам, бургерам и другим блюдам.

Орегано – удивительный дар природы, растение, полезные свойства которого разнообразны, равно как и варианты применения. Вы можете готовить со специей пикантные соусы, необычные напитки, масла, чтобы оздоровлять свой организм.