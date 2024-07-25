 

Рупор кремлевской пропаганды: А нас то за что?

25.07.2024, 12:27, Разное
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Россия ввела санкции против руководства японских корпораций.

Россия ввела персональные санкции против глав 13 крупных японских организаций, в их числе — Акио Тойода, председатель правления Toyota Motor.

Попавшим в список топ-менеджерам бессрочно запретили въезд в Россию, следует из сообщения МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве такой шаг называют ответом на санкции Японии против нашей страны.

Последнее ужесточение ограничений против РФ японцы осуществили в апреле 2024-го.Тогда, помимо прочего, был введен запрет на поставки в РФ масел для автомобильных двигателей, литий-ионных и никель-металлогидридных аккумуляторов, плавучих кранов и доков, яхт, прогулочных и спортивных судов, байдарок, каноэ, пожарных катеров.

Токио считает абсолютно неприемлемым решение Москвы ввести санкции против японских граждан, российской стороне заявили протест, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Подобные меры ограничивают законную деятельность японских компаний и являются абсолютно неприемлемыми"

https://news.drom.ru/Toyota-97472.html

Японская хуцпа. Сначала вводят санкции против российских граждан, а потом истерят, что Россия вводит ответные санкции прротив японских граждан.
Это поведения стоит учитывать и запоминать, чтобы на будущее не питать каких-либо иллюзий о переговорах с японцами.

PS. Стоит помнить, что Тойота является лучшим выбором большинства террористических группировок, начиная с ИГИЛ.

Источник: Colonel Cassad


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