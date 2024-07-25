 

Мозговой имплант Neuralink демонстрирует рост эффективности

25.07.2024, 12:05, Разное
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После имплантации устройства Neuralink Нолан Арбо, первый его обладатель, рассказал о постоянном повышении эффективности. Несмотря на отсоединение части электродов, имплант продолжает улучшаться.

Имплант Telepathy, предназначенный для управления цифровыми устройствами с помощью мыслей, позволил Арбо играть в шахматы. Несмотря на снижение эффективности в начале, после корректировок наблюдается стабильный рост.

Несмотря на то, что только 15% электродов сейчас функционируют, возможности Арбо расширились по сравнению с началом эксперимента. Он выражает надежду, что будущие участники испытаний смогут активировать больше электродов, открывая новые горизонты.

В 2019 году Neuralink представила чип N1, демонстрируя прогресс в нейроинтерфейсах. Арбо поделился опытом жизни с нейрочипом как положительным, так и отрицательным. Несмотря на отсоединение электродов, оптимизм сохраняется, указывая на перспективное будущее.


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