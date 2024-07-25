Мэр Парижа в прямом эфире приготовила и съела крысу

Успешно победившая проказу мэр Парижа Анн Идальго перед стартом Олимпиады развеяла слухи об опасности для человека обилия крыс, обитающих на улицах столицы Франции.

Градоначальница напомнила о результатах исследований Университета Сорбонны: согласно данным учёных, контакт человека с крысой в минимальном числе случаев вызывает покраснения на коже, очень редко заканчивается столбняком, кишечным иерсиниозом, лихорадкой Ку, сыпным тифом, туляремией и лейшманиозом. Ещё реже встречается летальный исход.

– Крысу можно даже употреблять в пищу, – заверила Идальго.

Далее в студию принесли чан с кипящей жидкостью зелёного цвета и нарезанных на кусочки крыс. Мэр посолила воду и добавила специй. Пока блюдо варилось, она веселила публику в студии анекдотами об антисанитарии в России. Затем Идальго достала сваренную крысу и попробовала на вкус.

– Вкусно! Смотрите, это не только не опасно, а даже в какой-то мере деликатес, – добавила она.

Произнеся эти слова, Идальго упала в обморок, но присутствовавшие в студии медики привели её в сознание. В пресс-службе парижской мэрии подчеркнули, что главе города стало нехорошо не после употребления в пищу грызунов, а в результате плохого кондиционирования студии.

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