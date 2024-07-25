CrowdStrike выпустил неактивные ваучеры на еду после сбоя

Американская компания CrowdStrike предложила пострадавшим от технического сбоя на Windows клиентам ваучеры на $10 для Uber Eats. Однако, согласно TechCrunch, эти ваучеры не работают.

В электронном письме от CrowdStrike говорилось: “Мы приносим свои искренние извинения и выражаем благодарность. Чтобы проявить признательность, мы оплатим вам следующий кофе или перекус!” Ваучеры, как сообщается, были отправлены с адреса электронной почты главного бизнес-директора CrowdStrike, Дэниела Бернарда.

Некоторые пострадавшие сообщили, что при попытке применить ваучеры получили сообщение об ошибке, указывающее на их аннулирование. Предположительно, Uber посчитал их мошенническими из-за высокого использования. Пользователи Reddit раскритиковали скромную компенсацию, назвав ее менее ценной, чем ее отсутствие.