 

“Не разговаривали с мужем три дня” – Борщева раскрыла детали своего брака

25.07.2024, 10:00, Разное
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В 2004 году Елена Борщева познакомилась со своим будущим мужем, тренером по фитнесу Валерием Юшкевичем. Через год они поженились и Елена взяла фамилию мужа. Сегодня пара воспитывает дочерей Марту и Уму. И считается одной из самых стабильных в отечественном шоу-бизнесе. Шутка ли – в будущем году отметят “фарфоровую свадьбу”!

“Никакого секрета такого долгого брака нет, – уверяет Борщева. – Мы просто внимательны друг другу, иногда стараемся выбираться куда-то вдвоем, без детей. Недавно, например, снимали в Подмосковье романтический деревянный домик, в котором провели время вместе”.

По словам актрисы, самое важное – уйти от рутины и бытовухи, постоянно делать то, что напоминает о начале отношений. Важно избегат ьи ревности. “Всякое бывает, конечно, но мы с мужем давно договорились, что мы друг другу доверяем, – пояснила 43-летняя Борщева. – И мне порой даже бывает приятно, когда муж немного меня поревнует. Значит, любит (смеется)“.

Конечно, как и любой семьей, у них случаются ссоры. “Но или я делаю первый шаг, или мы делаем вид, что ничего не было, – признается она. – И только раз за эти двадцать лет случилось так, что мы дня три не разговаривали друг с другом. А потом уже не выдержали, поговорили и все выяснили. Всегда все нужно проговаривать!”


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