 

Ощущение сухости во рту может возникать из-за диабета

25.07.2024, 9:50, Разное
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Эндокринолог Инна Мисникова настаивает на регулярных проверках на сахарный диабет после 45 лет. По ее словам, в зрелом возрасте риск развития заболевания значительно возрастает.

У диабета есть ряд характерных симптомов, которые не стоит игнорировать. К ним относится повышенная жажда и сухость во рту. “Эти признаки могут указывать на повышенный уровень сахара в крови, но не всегда свидетельствуют о точной постановке диагноза”, – отмечает эксперт.

Нарушения, вызванные диабетом, могут проявляться в различных системах организма, вызывая изменения, не всегда очевидные для пациента. Иногда симптомы списывают на усталость или стресс, в то время как заболевание может развиваться незаметно.

“Каждые три года людям старше 45 лет рекомендуется проверять уровень сахара в крови”, – советует Мисникова. Такая предосторожность позволяет своевременно выявить возможные проблемы и принять меры.


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