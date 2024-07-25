 

Камала Харрис пришла со шпаргалкой на обязательный тест на IQ для кандидатов в президенты

25.07.2024, 9:33, Разное
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Экзаменационная комиссия, оценивающая коэффициент интеллекта кандидатов в президенты США, конфисковала у вице-президента Камалы Харрис шпаргалку, с которой она пыталась пройти в кабинет для прохождения теста.

На листке бумаги была таблица умножения, формулы площади квадрата и прямоугольника, а также алфавит.

Экзаменаторы не позволили Харрис воспользоваться шпаргалкой, за что подверглись критике в соцсетях. По мнению недовольных, IQ-тест оценивает «несправедливо распределённые умственные способности», то есть дискриминирует. Во время экзамена Харрис неоднократно загибала пальцы, что позволяло ей более-менее успешно решать арифметические примеры. В конце экзамена она заявила, что при её президентстве ни один экзаменуемый не получит результат теста IQ ниже 90 баллов.

– Эти тесты – они, в сущности, необъективные и вредные, – говорит Харрис. – Математика – одна из форм самоутверждения белых мужчин. Почему-то представители меньшинств не занимаются математикой – например, вы видели хотя бы одного китайца, который в ней хорош? Мне всё равно, что скажет тест, потому что мои избиратели голосуют сердцем, а не головой.

Согласно американским законам, все кандидаты в президенты США должны в обязательном порядке сдать тесты на алкоголь, наркотики и уровень IQ. В настоящее время Камала Харрис успешно прошла лишь один из них, какой – пресс-служба Белого дома не уточняет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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