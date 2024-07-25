Безэмоциональное и невнятное обращение Байдена к нации встревожило врачей

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Первое после выхода из президентской гонки выступление главы Белого дома вызвало беспокойство среди специалистов относительно его здоровья. Они обратили внимание на отсутствие эмоции и подавленность Джо Байдена. Врачи также заметили, что американскому лидеру с трудом давалось чтение с телесуфлёра, что может свидетельствовать о деменции, передаёт Fox News.



AP

Впервые после своего отказа идти на второй срок Джо Байден выступил с обращением к нации. Президент США подтвердил отказ от участия в гонке, но подчеркнул, что в ближайшие месяцы «продолжит служить стране», пишет Fox News.

Глава Белого дома не упомянул покушение на Дональда Трампа, недавнее заражение коронавирусом или свои очевидные проблемы с когнитивными способностями. Но его выступление вызвало опасения у специалистов.

В частности, клинический профессор медицины при Нью-Йоркском университете Марк Сигел отметил, что хотя Байден привычно читал с телесуфлера, он неоднократно запинался. Но гораздо большее беспокойство у доктора вызвала очевидное «отсутствие эмоций» у президента.

«Для него это очень эмоциональное время, и он этого никак не демонстрировал. Кажется, ему не хватает убеждённости», — предположил Сигел. Он также выразил опасение, что Байден «может быть подавлен и шокирован нынешней реальностью». «Я сочувствую ему. Мне жаль и его, и нас», — добавил эксперт.

Сертифицированный невролог из Теннесси Эрнест Ли Мюррей сказал, что речь из Овального кабинета была «явно лучше», чем провальные дебаты Байдена. Но он также заметил, что временами президенту очень непросто давалось озвучивание заготовленной речи.

«Чтение простых отрывков действительно становится трудным для пациентов с деменцией», — заявил Мюррей. По его словам, люди, страдающие старческим слабоумием, часто «испытывают значительные трудности с многозадачностью».

Между тем в Белом доме настаивают, что «здоровье не было фактором» при решении президента выйти из гонки. «Он надеется завершить свой срок и добиться новых исторических результатов для американского народа», — заявили Fox News представители администрации Байдена.