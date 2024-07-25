 

Опозорившуюся на всю страну Глюкозу жестоко наказали

25.07.2024, 8:52, Новости дня
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Опозорившуюся на всю страну Глюкозу жестоко наказали. Помимо всеобщего народного порицания ее решили оставить без средств. Федеральная налоговая служба заблокировала счета певицы.

Пока что налоговая задолженность не такая уж и большая – около 263 тысяч рублей. Но она может расти в невероятной прогрессии (примером для всех в этом плане является Елена Блиновская).

Ранее Глюк’oZa возмутила своим поведением публику во время выступления в Красноярске. По словам местных жителей и, судя по видеороликам, появившемся в Сети, исполнительница хита “Глюк’oZa Nostra” трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя на концерте были дети и подростки, а также пожилые люди. Зрители предположили, что Наталья Чистякова была в нетрезвом состоянии.

После этого композитор и бывший музыкальный продюсер исполнительницы Максим Фадеев заявил о намерении подать иск к певице, чтобы запретить ей петь песни его лейбла. По словам музыканта, поведение артистки вредит его репутации. Кроме Фадеева иск решили подать и организаторы концерта, поскольку Глюкоза не исполнила обязательства по контракту в надлежащем виде.

Некоторое время Чистякова-Ионова молчала и никак не комментировала произошедшее, однако чуть позже вышла на связь с подписчиками в своем блоге, где извинилась за неподобающее поведение и в качестве причины назвала прием назначенных ей врачом антидепрессантов.


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