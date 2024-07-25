Вероятность меланомы у людей с голубыми или серыми глазами повышается

Меланома, агрессивный и смертельно опасный рак кожи, более вероятна у людей с голубыми или серыми глазами. По словам онкодерматолога Ольги Машковой, наибольшему риску подвержены светлокожие, светловолосые люди с большим количеством родинок и пигментных пятен.

Основной фактор, способствующий развитию меланомы, – ультрафиолетовое излучение. Поэтому людям с чувствительной кожей, в том числе рыжим, блондинам и северянам, следует избегать длительного пребывания на солнце без защиты.

Машкова рекомендует использовать солнцезащитные средства, носить одежду, закрывающую кожу, и головные уборы. Самый опасный период – с 11 до 16 часов, когда интенсивность ультрафиолета максимальна.

Симптомы меланомы напоминают родинку, которая начинает быстро расти, приобретает неравномерный цвет, теряет симметрию и четкие границы. Также могут возникать общие симптомы, такие как слабость, утомляемость, потеря веса и тошнота.