Врач рассказала, как узнать укус боррелиозного клеща
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Природные прогулки сопряжены с риском клещевых укусов и заражения опасным заболеванием – болезнью Лайма. Как распознать укус клеща-переносчика, пояснила врач-дерматолог Дарья Дроздова.
Первым признаком становится покраснение на коже, постепенно расширяющееся и приобретающее форму мишени. При обнаружении такого рисунка необходимо незамедлительно обратиться к медикам.
Для профилактики укусов используйте репелленты, избегайте высокой травы и кустарников. Надевайте светлую однотонную одежду, на которой клещи будут заметны.
При присасывании клеща извлеките и доставьте его в лабораторию для обследования. Болезнь Лайма может иметь серьезные последствия: артрит, поражения кожи, неврологические нарушения и даже энцефалит.
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