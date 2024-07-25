Врач рассказала, как узнать укус боррелиозного клеща

Природные прогулки сопряжены с риском клещевых укусов и заражения опасным заболеванием – болезнью Лайма. Как распознать укус клеща-переносчика, пояснила врач-дерматолог Дарья Дроздова.

Первым признаком становится покраснение на коже, постепенно расширяющееся и приобретающее форму мишени. При обнаружении такого рисунка необходимо незамедлительно обратиться к медикам.

Для профилактики укусов используйте репелленты, избегайте высокой травы и кустарников. Надевайте светлую однотонную одежду, на которой клещи будут заметны.

При присасывании клеща извлеките и доставьте его в лабораторию для обследования. Болезнь Лайма может иметь серьезные последствия: артрит, поражения кожи, неврологические нарушения и даже энцефалит.