Bыступление Нетаньяху в конгрессе демонстранты встречают сидячей забастовкой

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С момента прибытия Биньямина Нетаньяху в американскую столицу его сопровождают протесты. Причём они не ограничились улицей, Associated Press пишет о сидячей забастовке в помещениях конгресса США, в котором израильский премьер должен выступить. Протестующие призывают Нетаньяху прекратить операцию в Газе, вернутся к переговорам с ХАМАС и не оправдывать свою политику холокостом.



AP

Прибытие Биньямина Нетаньяху в США спровоцировало новую волну антиизраильских протестов, которая затронула в том числе и здание Капитолия в Вашингтоне. Демонстранты выступают с различными требованиями: часть осуждает действия еврейского государства в Газе, друга требует прекращение огня и переговоров с ХАМАС. Associated Press напоминает, Нетаньяху прибыл в Вашингтон в понедельник и ему помимо встречи с Джо Байденом предстоит выступление на совместном заседании обеих палат конгресса США.

Первые протесты начались уже в понедельник, перед гостиницей, где остановился израильский премьер. После этого уже в палате представителей в красных футболках скандировали «Да будет жить Газа!». На футболках протестующих было написано: «не от нашего имени» — так как организовало протест движение «Еврейский голос за мир», осуждающее политику Израиля, которую Тель-Авив обосновывает необходимостью защиты евреев.

«Я дочь людей, переживших холокост, и я знаю, как выглядит холокост», — Associated Press цитирует Джейн Хиршманн, одну из участниц протеста. Она добавляет, что «никогда больше» означает «никогда больше ни для кого», тем самым проводя параллели между нацистским геноцидом и действиями Израиля. Информационное агентство указывает, что «демонстранты сосредоточили бо́льшую часть своего гнева на администрации Байдена, требуя от президента немедленно прекратить все поставки оружия Израилю».

Джейн Хиршманн объясняет, что «Нетаньяху — это лишь симптом». Настоящий виновник ситуации Джо Байден, который хотя и призывает к прекращению огня, но посылает бомбы и самолёты Израилю. «Как это возможно?», – возмущается Хиршманн. К вечеру вторника полиция арестовала уже 400 человек, пишет «Еврейский голос за мир», в том числе дюжину раввинов, которые также поддержали протест. Официально потому, что протестующие мешали работе палаты представителей, «пытались силой проникнуть в офисы».

«На среду, когда Нетаньяху должен выступить в Конгрессе, запланировано несколько протестов», — продолжает Associated Press. Готовясь к ним, органы правопорядка приняли меры предосторожности: усилены меры безопасности вокруг здания Капитолия и перекрыты несколько дорог почти до конца недели. На четверг запланированы встречи Биньямина Нетаньяху с Джо Байденом и Камалой Харрис. Информационное агентство указывает, что с Харрис у Нетаньяху будет отдельная встреча из-за её предвыборных мероприятий.